Крупнейшее хранилище в Амазонии перестало поглощать углерод: что это значит для планеты

Торфяники покрывают лишь небольшую часть планеты, но при этом являются важными накопителями и хранилищами углерода. Теперь ученые обнаружили, что одно из таких болот в перуанской Амазонии неожиданно стало углеродно-нейтральным.

Related video

Пальмовое болото в перуанской Амазонии, которое обычно улавливает больше углерода, чем выделяет, стало углеродно-нейтральным. Ученые считают, что это произошло без серьезного вмешательства со стороны местного населения, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сколько углерода хранят торфяники

Торфяники играют решающую роль в круговороте углерода. В Перу они занимают площадь около 56 000 квадратных километров — менее 5% общей площади страны. При этом болота являются масштабными хранилищами углерода — около 5 гигатонн углерода, что примерно эквивалентно всему углероду, хранящемуся на поверхности в растительности Перу.

По словам ведущего автора исследования, биометеоролога в Университете Миссури Джеффри Вуда, торфяники занимают крохотную часть поверхности планеты, но при этом играют огромную роль в углеродном цикле. По сути, эти системы накопили гигатонны углерода за десятки тысяч лет.

Теперь ученые обнаружили, что подобная картина с углеродно-нейтральным статусом торфяников наблюдается и в глобальном масштабе, а не только в перуанской Амазонии. По данным Международного союза охраны природы, торфяники занимают около 3% площади суши, но при этом содержат не менее 550 гигатонн углерода — вдвое больше, чем во всех лесах на Земле.

Что произошло в Перу?

Вуд с коллегами изучили доминирующий тип амазонских торфяников в лесном заповеднике Кистокоча в Перу. Эти ключевые экосистемы развиваются в районах, подверженных сезонным затоплениям, где пальмы дают плоды агуахе, которые местные жители, а также ара, обезьяны, тапиры и агути, являются убежищем для многих птиц, рептилий и млекопитающих.

Местные растения поглощают углерод из атмосферы посредством фотосинтеза, но из-за заболоченности местности опавшие листья и другой материал накапливаются в виде торфа в среде с низким содержанием кислорода. В результате торф задерживает углерод, не позволяя ему полностью разлагаться и возвращаться в атмосферу.

Ученые обнаружили, что торфяник в перуанской Амазонии перешел от активного поглотителя углерода в 2018 и 2019 годах к почти углеродно-нейтральному статусу в 2022 году. При этом команда не обнаружила явных признаков человеческого воздействия на экосистему: торфяник не был осушен, а деревья не были вырублены. Кроме того, не наблюдалось экстремальной жары или засухи.

Однако ученые обнаружили два фактора, которые, вероятно, повлияли на ситуацию:

продолжительные безоблачные периоды и более высокая интенсивность солнечного света ограничили фотосинтез растений;

более низкий уровень воды оставил большую часть верхнего слоя торфа открытой.

По словам специалиста по охране природы Университета Сент-Эндрюс Лидии Коул, как правило, в течение года торфяники проходят периоды повышенного и сниженного поглощения углерода, но в среднем результатом обычно является "чистое поглощение".

Главный вопрос заключается в том, сможет ли торфяник снова стать поглотителем углерода, останется углеродно-нейтральным или же начнет высвобождать огромные объемы накопленного углерода. К счастью, ученые настроены оптимистично.

Влияние человека на крупнейшие хранилища углерода

Несмотря на то, что изменения произошли без явного вмешательства человека, это не означает, что люди не повлияли на поглотитель или не сделают этого в будущем.

По словам Коул, в более широком регионе есть участки лугов и поселений, которые образовались после вырубки лесов. Это могло изменить местные погодные условия, что затем привело к долгосрочным изменениям климата

Отметим, все еще неясно, как изменение климата повлияет на тропические торфяники в Перу или других районах Амазонии, но любое воздействие на облачный покров или изменение уровня грунтовых вод, вероятно, может оказать воздействие на крупнейшие поглотители углерода в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если вырубить все леса Амазонии.