Нынешнее поколение 60-летних отличается от предыдущего: что с ним не так

Исследование корейских ученых показало, что сегодняшние 60-летние существенно отличаются от тех, что были раньше. Более того, исследователям удалось найти причину этих изменений.

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В новом исследовании команда под руководством профессора Ли Дон Ука с кафедры медицины труда и окружающей среды больницы Университета Инха и профессора Кан Мо Еля с кафедры медицины труда и окружающей среды больницы Святой Марии при Католическом университете Кореи в Сеуле проанализировало данные из пяти стран, в том числе и Кореи. Цифры указывают на то, что нынешнее поколение 60-летних существенно отличается от предыдущего — люди более здоровы и могут работать дольше, пишет Korea Biomedical Review.

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Более здоровое поколение

В ходе исследования были проанализированы данные 149 814 взрослых в возрасте от 50 до 80 лет из пяти стран:

США;

Великобритании;

Мексики;

Европы;

Кореи.

Результаты, опубликованные в журнале Safety and Health at Work, выявили четкую тенденцию: чем моложе поколение, тем лучше состояние здоровья и выше сохранность трудоспособности. В исследовании использовался анализ "Возраст–Период–Когорта" (APC), который разделяет и анализирует влияние факторов "возраст", "период (год исследования)" и "когорта (когорта рождения)".

Авторы исследования сравнили состояние нетрудоспособности из-за проблем со здоровьем среди пожилого населения во всем мире. В результате тенденция к увеличению ограниченной трудоспособности с возрастом была обнаружена во всех группах, независимо от страны.

Более любопытным оказался "эффект когорты" — различия между поколениями. Ученые обнаружили, что даже в одном и том же возрасте состояние здоровья значительно отличалось между поколениями. Например, 60-летние, родившиеся в 1970-х годах, с большей вероятностью были здоровее тех, кто родился в 1950-х годах.

Любопытно, что эта разница была наиболее заметна в Корее. Например, при сравнении людей, родившихся в 1926 и 1970 годах, разница в долю нетрудоспособных по состоянию здоровья людей была в 13,78 раз выше. Авторы исследования отмечают, что это самый большой разрыв между поколения среди всех пяти стран.

Почему возник такой разрыв между поколениями?

По словам профессора Ли, одной из причин является быстрый экономический рост. Кроме того влияние оказали улучшение доступа к медицинскому обслуживанию, улучшение условий труда и более высокий уровень образования.

Несмотря на наступление эпохи более здорового старения, темпы этих изменений особенно быстры и ощутимы именно в Корее. По словам профессора Ли, теперь, когда обнаружена четкая разница между состоянием здоровья и трудоспособностью между поколениями, она должна быть отражена в установлении пенсионного возраста и политике занятости пожилых людей.

Авторы также предупреждают, что речь не идет об одном лишь повышении пенсионного возраста. Они предлагают активизировать трудовую активность пожилых людей и создать для этого благоприятную рабочую среду.

Ранее Фокус писал о том, что люди стареют не постепенно, а в два огромных скачка: ученые назвали точный возраст.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.