Нинішнє покоління 60-річних відрізняється від попереднього: що з ним не так

Дослідження корейських учених показало, що сьогоднішні 60-річні істотно відрізняються від тих, що були раніше. Ба більше, дослідникам вдалося знайти причину цих змін.

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У новому дослідженні команда під керівництвом професора Лі Дон Ука з кафедри медицини праці та довкілля лікарні Університету Інха та професора Кан Мо Єля з кафедри медицини праці та довкілля лікарні Святої Марії при Католицькому університеті Кореї в Сеулі проаналізувала дані з п'яти країн, зокрема й Кореї. Цифри вказують на те, що нинішнє покоління 60-річних істотно відрізняється від попереднього — люди більш здорові й можуть працювати довше, пише Korea Biomedical Review.

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Більш здорове покоління

Під час дослідження було проаналізовано дані 149 814 дорослих віком від 50 до 80 років із п'яти країн:

США;

Великої Британії;

Мексики;

Європи;

Кореї.

Результати, опубліковані в журналі Safety and Health at Work, виявили чітку тенденцію: що молодше покоління, то кращий стан здоров'я і вища збереженість працездатності. У дослідженні використовували аналіз "Вік-Період-Когорта" (APC), який розділяє й аналізує вплив чинників "вік", "період (рік дослідження)" і "когорта (когорта народження)".

Автори дослідження порівняли стан непрацездатності через проблеми зі здоров'ям серед населення похилого віку в усьому світі. У результаті тенденція до збільшення обмеженої працездатності з віком була виявлена у всіх групах, незалежно від країни.

Цікавішим виявився "ефект когорти" — відмінності між поколіннями. Вчені виявили, що навіть в одному і тому ж віці стан здоров'я значно відрізнявся між поколіннями. Наприклад, 60-річні, які народилися в 1970-х роках, з більшою ймовірністю були здоровішими за тих, хто народився в 1950-х роках.

Цікаво, що ця різниця була найбільш помітна в Кореї. Наприклад, порівнюючи людей, народжених у 1926 і 1970 роках, різниця в частці непрацездатних за станом здоров'я людей була в 13,78 раза вищою. Автори дослідження зазначають, що це найбільший розрив між поколіннями серед усіх п'яти країн.

Чому виник такий розрив між поколіннями?

За словами професора Лі, однією з причин є швидке економічне зростання. Крім того, вплив справили поліпшення доступу до медичного обслуговування, поліпшення умов праці та вищий рівень освіти.

Попри настання епохи більш здорового старіння, темпи цих змін особливо швидкі й відчутні саме в Кореї. За словами професора Лі, тепер, коли виявлено чітку різницю між станом здоров'я та працездатністю між поколіннями, вона має бути відображена у встановленні пенсійного віку та політиці зайнятості літніх людей.

Автори також попереджають, що не йдеться про одне лише підвищення пенсійного віку. Вони пропонують активізувати трудову активність літніх людей і створити для цього сприятливе робоче середовище.

Раніше Фокус писав про те, що люди старіють не поступово, а у два величезні стрибки: вчені назвали точний вік.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.