Ученые выяснили, как пройти любое собеседование: существует одна простая уловка
В новом исследовании ученые нашли самый простой способ, как повысить свои шансы при прохождении собеседования на работу. Авторы открытия говорят, что это очень простой способ, в котором очень важно следить за временем.
Команда ученых, которая занималась изучением эффекта устных экзаменов в университетах, выяснила, что студенты имели больше шансов сдать экзамен, если приходили на сдачу около обеда. Самые низкие шансы на сдачу экзамена были в начале дня и в конце, пишет Daily Mail.
Если учесть сходство между устными экзаменами и собеседованиями на работу, исследователи полагают, что результаты их работы могут быть применимы в обоих случаях.
“Мы видим, что результаты академической аттестации меняются в течение дня, с явным пиком около полудня. Студенты чаще сдавали экзамены поздним утром, чем ранним утром или поздним вечером”, - говорит ведущий автор исследования Кармело Марио Викарио.
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Он полагает, что такая закономерность может распространятся на собеседования при приеме на работу.
Команда из Мессинского университета в Италии начали свое исследование, вдохновившись работой коллег. Она показала, что судьи чаще выносят решения в пользу ответчика в определенное время суток: вначале сессии и после перерыва на обед.
В рамках своего исследования итальянские ученые собрали данные о дате, времени и результатах более 100 тыс. экзаменов, которые были проведены 680 экзаменаторами по 1200 предметам.
“Устные экзамены в итальянских университетах проводятся в определённое время и обычно длятся от 10 до 30 минут на студента. Стандартного формата нет — преподаватели задают вопросы, основанные на содержании курса, а оценки выставляются на месте. Эти экзамены могут быть очень стрессовыми из-за своей непредсказуемости и большого влияния на успеваемость”, - говорит ученый.
В целом, только 57% экзаменов были сданы студентами, при чем пик сдачи приходился на полдень.
Большой разницы в сдаче экзаменов в 11:00 или 13:00 не было зафиксировано, но шансы резко снижались, если экзамен проводился в 8:00 или 9:00, а также в 15:00 или 16:00.
“Результаты нашего исследования показывают, как биологические ритмы, часто упускаемые из виду при принятии решений, могут тонко, но существенно влиять на результаты экзаменов, требующих высокой оценки”, - говорит соавтор исследования Алессио Авенанти из Болонского университета.
Исследование не смогло определить механизмы, которые лежат в основе такой закономерности. Но собранные данные говорят о том, что когнитивные способности людей вырастают в течение утра, а затем полдень, и снижаются к вечеру.
На результаты может влить снижение уровня энергии у студентов и концентрации. Также ученые добавляют, что было бы интересно выяснить, зависят ли решения самих экзаменаторов от времени суток.
Напомним, исследование показало, что для счастья нужна 4-дневная рабочая неделя. Новое исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя улучшила благополучие людей и их удовлетворенность своей работой. Эксперимент охватил сотни компаний в разных странах мира.