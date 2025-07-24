Учені з'ясували, як пройти будь-яку співбесіду: існує один простий прийом

У новому дослідженні вчені знайшли найпростіший спосіб, як підвищити свої шанси під час проходження співбесіди на роботу. Автори відкриття кажуть, що це дуже простий спосіб, у якому дуже важливо стежити за часом.

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Команда вчених, яка займалася вивченням ефекту усних іспитів в університетах, з'ясувала, що студенти мали більше шансів скласти іспит, якщо приходили на здачу близько обіду. Найнижчі шанси на складання іспиту були на початку дня та наприкінці, пише Daily Mail.

Якщо врахувати схожість між усними іспитами та співбесідами на роботу, дослідники вважають, що результати їхньої роботи можуть бути застосовні в обох випадках.

"Ми бачимо, що результати академічної атестації змінюються протягом дня, з явним піком близько полудня. Студенти частіше складали іспити пізно вранці, ніж рано вранці або пізно ввечері", — каже провідний автор дослідження Кармело Маріо Вікаріо.

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Він вважає, що така закономірність може поширюватися на співбесіди під час прийому на роботу.

Команда з Мессінського університету в Італії розпочала своє дослідження, надихнувшись роботою колег. Вона показала, що судді частіше виносять рішення на користь відповідача в певний час доби: на початку сесії та після перерви на обід.

У межах свого дослідження італійські вчені зібрали дані про дату, час і результати понад 100 тис. іспитів, які було проведено 680 екзаменаторами з 1200 предметів.

"Усні іспити в італійських університетах проводяться в певний час і зазвичай тривають від 10 до 30 хвилин на студента. Стандартного формату немає — викладачі ставлять запитання, що ґрунтуються на змісті курсу, а оцінки виставляються на місці. Ці іспити можуть бути дуже стресовими через свою непередбачуваність і великий вплив на успішність", — каже вчений.

Загалом, тільки 57% іспитів студенти склали, причому пік складання припадав на полудень.

Великої різниці у складанні іспитів об 11:00 або 13:00 не було зафіксовано, але шанси різко знижувалися, якщо іспит проводився о 8:00 або 9:00, а також о 15:00 або 16:00.

"Результати нашого дослідження показують, як біологічні ритми, які часто не беруть до уваги під час ухвалення рішень, можуть тонко, але істотно впливати на результати іспитів, що вимагають високої оцінки", — каже співавтор дослідження Алессіо Авенанті з Болонського університету.

Дослідження не змогло визначити механізми, які лежать в основі такої закономірності. Але зібрані дані говорять про те, що когнітивні здібності людей зростають протягом ранку, а потім опівдні, і знижуються надвечір.

На результати може вплинути зниження рівня енергії у студентів та концентрації. Також учені додають, що було б цікаво з'ясувати, чи залежать рішення самих екзаменаторів від часу доби.

Нагадаємо, дослідження показало, що для щастя потрібен 4-денний робочий тиждень. Нове дослідження показало, що чотириденний робочий тиждень покращив благополуччя людей та їхню задоволеність своєю роботою. Експеримент охопив сотні компаній у різних країнах світу.