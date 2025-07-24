Есть ли смысл ходить не менее 7000 шагов в день: ученые вынесли окончательный вердикт

Исследователи провели самое масштабное на сегодняшний день исследование, посвященное минимальному количеству шагов в день, которые стоит проходить. Результаты показывают, что такая активность действительно является огромным плюсом для здоровья.

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Результаты самого масштабного исследования на эту тему были опубликованы в журнале Lancet Public Health и показали, что ежедневная ходьба в 7000 шагов почти вдвое снижает риск ранней смерти от всех причин в сравнении с 2000 шагов, пишет BBC News.

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Сколько шагов необходимо ходить в день?

Наиболее широко распространенная цель для людей, отслеживающих количество шагов в день — 10 000. Однако известно, что эта цифра изначально была взята из маркетинговой кампании японского шагомера еще в 1960-х годах.

В новом исследовании ученые решили поставить точку в этом вопросе и найти научные основания. Для этого международная группа исследователей проанализировала 57 предыдущих исследований, охвативших 160 000 человек. Результаты указывают на то, что ежедневная ходьба в 7000 шагов действительно почти вдвое снижает риск ранней смерти.

В исследовании также рассматривались проблемы со здоровьем, которые ранее не рассматривались в исследованиях на эту тему. Результаты указывают на то, что прогулка в 7000 шагов в день связана со снижением риска развития деменции на 38%, депрессии — на 22%, а диабета — на 14%. Также была выявлена связь между снижением риска развития рака и падений, хотя исследователи предупреждают, что эта информация менее доказательна.

Нужно ли ходить 10 000 шагов в день?

По словам соавтора исследования, исследователя из Кембриджского университета Пэдди Демпси, на самом деле человеку вовсе не обязательно делать 10 000 шагов в день, чтобы получить значительную пользу для здоровья.

Результаты указывают на то, что наибольший рост на самом деле достигается до 7000 шагов, а затем эффект, как правило, снижается. Несмотря на то, что скорость ходьбы у людей различается, 7000 шагов в сумме представляют примерно час ходьбы в течение дня.

Демпси отмечает, что тем кто уже проходит 10 000 и более шагов в день, следует продолжать в том же духе. Однако тем, что не делает 7000 шагов в день, следует понемногу наращивать количество шагов. Например, если обычно вы проходите 2000-3000 шагов в день, следует постепенно увеличивать активность на 1000 шагов.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю. По данным ВОЗ, почти треть людей во всем мире не достигают этой цели.

Ранее Фокус писал о том, что эксперты подсчитали, сколько шагов нужно делать в день.