Чи є сенс ходити не менше 7000 кроків на день: учені винесли остаточний вердикт

Дослідники провели наймасштабніше на сьогодні дослідження, присвячене мінімальній кількості кроків на день, які варто проходити. Результати показують, що така активність дійсно є величезним плюсом для здоров'я.

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Результати наймасштабнішого дослідження на цю тему були опубліковані в журналі Lancet Public Health і показали, що щоденна ходьба в 7000 кроків майже вдвічі знижує ризик ранньої смерті від усіх причин порівняно з 2000 кроків, пише BBC News.

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Скільки кроків необхідно ходити на день?

Найбільш широко поширена мета для людей, які відстежують кількість кроків на день — 10 000. Однак відомо, що ця цифра спочатку була взята з маркетингової кампанії японського крокоміра ще в 1960-х роках.

У новому дослідженні вчені вирішили поставити крапку в цьому питанні та знайти наукові підстави. Для цього міжнародна група дослідників проаналізувала 57 попередніх досліджень, що охопили 160 000 осіб. Результати вказують на те, що щоденна ходьба в 7000 кроків дійсно майже вдвічі знижує ризик ранньої смерті.

У дослідженні також розглядалися проблеми зі здоров'ям, які раніше не розглядалися в дослідженнях на цю тему. Результати вказують на те, що прогулянка в 7000 кроків на день пов'язана зі зниженням ризику розвитку деменції на 38%, депресії — на 22%, а діабету — на 14%. Також було виявлено зв'язок між зниженням ризику розвитку раку і падінь, хоча дослідники попереджають, що ця інформація менш доказова.

Чи потрібно ходити 10 000 кроків на день?

За словами співавтора дослідження, дослідника з Кембридзького університету Педді Демпсі, насправді людині зовсім не обов'язково робити 10 000 кроків на день, щоб отримати значну користь для здоров'я.

Результати вказують на те, що найбільше зростання насправді досягається до 7000 кроків, а потім ефект, як правило, знижується. Попри те, що швидкість ходьби у людей різниться, 7000 кроків у сумі становлять приблизно годину ходьби протягом дня.

Демпсі зазначає, що тим хто вже проходить 10 000 і більше кроків на день, слід продовжувати в тому ж дусі. Однак тим, що не робить 7000 кроків на день, слід потроху нарощувати кількість кроків. Наприклад, якщо зазвичай ви проходите 2000-3000 кроків на день, слід поступово збільшувати активність на 1000 кроків.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щонайменше 150 хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності на тиждень. За даними ВООЗ, майже третина людей у всьому світі не досягають цієї мети.

Раніше Фокус писав про те, що експерти підрахували, скільки кроків потрібно робити на день.