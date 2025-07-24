Сигнал бедствия от природы: почему небо перед грозой становится зеленым (видео)

Если небо неожиданно стало ярко-зеленым, это, по словам ученых, может быть способом природы послать предупреждающий сигнал о необходимости найти укрытие. Небо с зеленым оттенком часто ассоциируется с приближением торнадо — в этом убеждении есть доля правды, но не все так просто.

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По словам метеорологов, зеленый оттенок неба обычно сигнализирует о том, что грозовые облака наполнены огромным количеством воды и льда, что часто встречается во время нескольких гроз. Зловещее изменение цвета на самом деле вызвано тем, как солнечный свет проникает сквозь плотные облака и рассеивается в земной атмосфере. Порой в результате этого процесса может возникать зеленый оттенок, пишет IFLScience.

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Зеленое небо предвещает торнадо

По словам метеоролога-исследователя из Висконсинского университета в Медисоне Скотта Бахмайера, зеленые облака возникают лишь в том случае, если облако очень глубокое. Это, как правило, случается только с грозовыми облаками. Ученый также отмечает, что подобные штормы способны вызвать град и торнадо.

В ясный день солнечный свет взаимодействует с молекулами воздуха и частицами в атмосфере Земли, рассеивая более короткие волны, например, синие, более эффективно, поэтому небо кажется голубым. Это явление известно как рэлеевское рассеяние.

В сумерках небо может приобретать красные, оранжевые и розовые оттенки. Это связано с тем, что во время заката и восхода Солнце находится очень низко, в результате чего солнечный свет, который мы видим, проходит через гораздо более плотные слои атмосферы. Это позволяет рассеивать и видеть более длинные волны видимого света, такие как розовый и красный.

В то же время грозы чаще всего случаются днем или вечером, поскольку это самое теплое и влажное время суток. По словам исследователей, тепло и вода — главные компонента, необходимые для рождения мощной бури. Это означает, что грозы, скрывающиеся за облаками, часто имеют красноватый фон заката.

Обилие воды в надвигающемся грозовом облаке также может рассеивать свет, заставляя облако светиться синим. По словам Бамайера, когда синие облака подсвечиваются красным, небо может приобретать зеленоватый оттенок.

Какие еще силы могут окрасить небо?

Впрочем, штормовая погода — не единственная сила, которой подвластно изменить цвет неба на Земле. Вулканические извержения, выбрасывающие в атмосферу огромное количество пепла, пыли, газа и других аэрозолей, рассеивающих солнечный свет, также могут окрасить небо. По словам исследователей, при определенных обстоятельствах небо может окраситься в оттенки синего, оранжевого или даже фиолетового.

Исследования показывают, что извержения могут оказывать влияние на небо в глобальном масштабе в течение удивительно длительного времени. Например, 22 июня 2019 года вулкан Райкоке извергся впервые за почти 100 лет: извержением было коротким, но интенсивным. Спустя два месяца фотографы в Скалистых горах Колорадо запечатлели необычный фиолетовый цвет восхода солнца. Позже ученые подтвердили, что причиной необычного восхода стало извержение вулкана.

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