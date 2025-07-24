Сигнал лиха від природи: чому небо перед грозою стає зеленим (відео)

Якщо небо несподівано стало яскраво-зеленим, це, за словами вчених, може бути способом природи послати попереджувальний сигнал про необхідність знайти укриття. Небо із зеленим відтінком часто асоціюється з наближенням торнадо — у цьому переконанні є частка правди, але не все так просто.

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За словами метеорологів, зелений відтінок неба зазвичай сигналізує про те, що грозові хмари наповнені величезною кількістю води й льоду, що часто трапляється під час кількох гроз. Зловісна зміна кольору насправді спричинена тим, як сонячне світло проникає крізь щільні хмари та розсіюється в земній атмосфері. Часом у результаті цього процесу може виникати зелений відтінок, пише IFLScience.

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Зелене небо віщує торнадо

За словами метеоролога-дослідника з Вісконсинського університету в Медісоні Скотта Бахмайєра, зелені хмари виникають лише в тому разі, якщо хмара дуже глибока. Це, як правило, трапляється тільки з грозовими хмарами. Вчений також зазначає, що подібні шторми здатні спричинити град і торнадо.

У ясний день сонячне світло взаємодіє з молекулами повітря і частинками в атмосфері Землі, розсіюючи коротші хвилі, наприклад, сині, більш ефективно, тому небо здається блакитним. Це явище відоме як релеївське розсіювання.

У сутінках небо може набувати червоних, помаранчевих і рожевих відтінків. Це пов'язано з тим, що під час заходу і сходу Сонце перебуває дуже низько, внаслідок чого сонячне світло, яке ми бачимо, проходить через набагато щільніші шари атмосфери. Це дає змогу розсіювати й бачити довші хвилі видимого світла, такі як рожевий і червоний.

Водночас грози найчастіше трапляються вдень або ввечері, оскільки це найтепліший і вологіший час доби. За словами дослідників, тепло і вода — головні компоненти, необхідні для народження потужної бурі. Це означає, що грози, які ховаються за хмарами, часто мають червонувате тло заходу сонця.

Велика кількість води в грозовій хмарі, що насувається, також може розсіювати світло, змушуючи хмару світитися синім. За словами Бамаєра, коли сині хмари підсвічуються червоним, небо може набувати зеленуватого відтінку.

Які ще сили можуть забарвити небо?

Утім, штормова погода — не єдина сила, якій підвладне змінити колір неба на Землі. Вулканічні виверження, що викидають в атмосферу величезну кількість попелу, пилу, газу та інших аерозолів, які розсіюють сонячне світло, також можуть забарвити небо. За словами дослідників, за певних обставин небо може забарвитися у відтінки синього, помаранчевого або навіть фіолетового.

Дослідження показують, що виверження можуть впливати на небо в глобальному масштабі протягом напрочуд тривалого часу. Наприклад, 22 червня 2019 року вулкан Райкоке вивергнувся вперше за майже 100 років: виверження було коротким, але інтенсивним. Через два місяці фотографи в Скелястих горах Колорадо зафіксували незвичайний фіолетовий колір сходу сонця. Пізніше вчені підтвердили, що причиною незвичайного сходу стало виверження вулкана.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкривають таємниці того, як працюють блискавки й грози.