В Антарктиде нашли невидимые каньоны: они ведут в глубину на 4 тыс. метров (фото)

Ученые говорят, что под поверхностью Антарктиды, где находится около 90% мирового льда, скрываются захватывающие структуры. В рамках нового исследования впервые в истории была создана карта подводных каньонов Антарктиды.

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Подводные каньоны существуют по всему миру, но их крайне сложно картографировать и изучать, особенно те, которые находятся в труднодоступных полярных регионах. Но команде испанских ученых все же удалось картографировать 332 сети каньонов, максимальная глубина которых превышает 4 тыс. метров, пишет Discover.

“Некоторые из этих каньонов уходят на глубину более 4 тыс. метров. Самые захватывающие структуры располагаются в Восточной Антарктиде, которая славится сложными, разветвленными каньонами. Эти системы часто сливаются в один большой каньон, который уходит на умопомрачительную глубину океана”, - говорит исследователь из факультета наук о Земле Барселонского университета Дэвид Амблас.

Антарктические каньоны Фото: Marine Geology

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Подводные каньоны играют одну из главных ролей в экологических, океанографических и геологических процессах на нашей планете. Как и каньоны на поверхности, подводные образования прорезаются в морском дней в результате эрозии, которая длится сотни, а то и тысячи лет. В Антарктиде такую мощную эрозию вызывают так называемые турбидные потоки. Они представляют собой богатые осадками потоки, которые медленно размывают морское дно.

“Подводные каньоны Антарктиды обычно больше и глубже, чем где-либо на Земле. Такое происходит из-за полярных льдов Антарктиды и огромных объемов осадков, переносимых ледниками на континентальный шельф”, - добавляет Амблас.

Такие каньоны поддерживают крайне важное биоразнообразие в морях, потому как переносят большое количество питательных веществ, перемещая их с глубины на мелководье.

Новые данные показали, что подводные каньоны Антарктиды также играют и важную экологическую роль. Дело в том, что они перемещают холодную воду от шельфовых ледников в самые глубокие части океана. Благодаря такой циркуляции воды в океане на Земле формируется глобальный климат.

Напомним, что-то изрядно "насолило" Антарктиде, найдена причина разрушения морского льда континента. Исследователи обнаружили, что антарктические воды неожиданно для всех стали значительно более солеными. Это, по мнению исследователей, лишь приводит к усилению сокращения морского льда на ледяном континенте.