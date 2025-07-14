Что-то изрядно "насолило" Антарктиде: найдена причина разрушения морского льда континента

Исследователи обнаружили, что антарктические воды неожиданно для всех стали значительно более солеными. Это, по мнению исследователей, лишь приводит к усилению сокращения морского льда на ледяном континенте.

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Ранее спутниковые снимки, используемые учеными, выявили необъяснимое повышение солености Южного океана вокруг Антарктиды. Исследователи полагают, что оно может быть ключевым фактором сокращения морского льда в Антарктиде, но никто не знает, почему это происходит, пишет Live Science.

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Потеря морского льда в Антарктиде

Площадь морского льда ледяного континента сокращается с 2015 года, вопреки прогнозам моделирования — в 2023 году сокращение морского льда достигло рекордных 1,55 миллиона квадратных километров от ожидаемого среднего значения. В пик нынешней зимы в июле регион лишился еще одного куска льда, превышающего по размерам Западную Европу. Еще более тревожно то, что ученые не наблюдают каких-либо признаков восстановления.

Это сокращение — крупнейшее изменение в окружающей среде, наблюдаемое на Земле за последние десятилетия, и оною, безусловно, окажет влияние на глобальный климат планеты. В предыдущем исследовании ученые связали рекордное снижение морского льда с необъяснимым повышением солености вод, омывающих Антарктиду.

По словам ведущего автора исследования Алесандро Сильвано из Саутгемптонского университета, они с коллегами были весьма удивлены, так как таяние льда обычно связывают с обратным процессом — опреснением океана. Предполагается, что повышение солености указывает на более глубокие структурные изменения в Южном океане — причем, не только в морском льду, но и под ним.

Что происходит с морским льдом на Земле?

Морской лед, окружающий полюса Земли, тает летом и замерзает зимой, колеблясь между минимумами и максимумами. В Антарктиде этот лед действует как ров, защищающий хрупкий материковый лед континента от нагрева океанскими водами. Он также отражает часть солнечной энергии обратно в космос, удерживая углекислый газ под поверхностью океана.

С 1979 года ученые используют спутники для мониторинга площади морского льда. Данные указывают на то, что площадь арктического ледяного покрова сокращалась более чем на 12% каждое десятилетие. Тем не менее площадь антарктического льда продолжала неуклонно расти, достигнув исторического максимума в 2014 году. Однако в 2016 году эта тенденция сменилась резким, усиливающимся падением, что ознаменовало собой фундаментальный сдвиг.

Ученые со всего мира сходятся во мнении, что основной причиной изменения стало изменение климата Земли. Однако морской лед образуется на границе между океаном и воздухом, которые представляют собой удивительно сложные системы. Это, наряду с удаленностью Южного океана, затрудняет прогнозирование того, как сложные механизмы потепления будут влиять на лед.

В результате ученые обратились к спутнику Европейского космического агентства, измеряющему едва заметные изменения, которые дополнительная соленость вносит в яркость микроволн, отражающихся от поверхности океана.

В общей сложности ученые проанализировали ежедневные показания с 2011 по 2023 год и обнаружили, что таяние морского льда и образование огромных дыр в его поверхности совпало с резким повышением солености. Позже результаты были подтверждены данными с плавучих буев.

Повышение солености меняет все

По словам Сильвано, принято считать, что по мере повышения температуры таяния льда, стекающего с шельфовых ледников Антарктиды, на поверхности океана увеличивается количество пресной воды. Однако какой-то неизвестный процесс переворачивает все с ног на голову, делая воду лишь более соленой. Увы, точные причины этого процесса остаются неясными.

Одной из возможных причин повышения солености является то, что соль, хранящаяся в более глубоких слоях океана, была вынесена на поверхность — процесс, потенциально вызванный изменениями в циркуляции океана или атмосферными воздействиями.

Чем опасно повышение солености океана

Ученые полагают, что повышение солености океана приведет к более сильному потеплению поверхностных вод, а значит ускорит таяние льда. Соленая вода плотнее пресной, поэтому слой пресной воды в верхней части водной толщи действует как крышка, не позволяя более теплой воде, которая обычно циркулирует в более глубоких слоях, достичь поверхности.

Ранее Фокус писал о том, что у Земли есть "резервный генератор", способный изменить все: когда планета запустит его.