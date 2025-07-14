Щось неабияк "насолило" Антарктиді: знайдено причину руйнування морського льоду континенту

Дослідники виявили, що антарктичні води несподівано для всіх стали значно солонішими. Це, на думку дослідників, лише призводить до посилення скорочення морського льоду на крижаному континенті.

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Раніше супутникові знімки, використовувані вченими, виявили незрозуміле підвищення солоності Південного океану навколо Антарктиди. Дослідники вважають, що воно може бути ключовим фактором скорочення морського льоду в Антарктиді, але ніхто не знає, чому це відбувається, пише Live Science.

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Втрата морського льоду в Антарктиді

Площа морського льоду крижаного континенту скорочується з 2015 року, всупереч прогнозам моделювання — у 2023 році скорочення морського льоду досягло рекордних 1,55 мільйона квадратних кілометрів від очікуваного середнього значення. У пік нинішньої зими в липні регіон позбувся ще одного шматка льоду, що перевищує за розмірами Західну Європу. Ще більш тривожно те, що вчені не спостерігають жодних ознак відновлення.

Це скорочення — найбільша зміна в навколишньому середовищі, що спостерігається на Землі за останні десятиліття, і вона, безумовно, вплине на глобальний клімат планети. У попередньому дослідженні вчені пов'язали рекордне зниження морського льоду з незрозумілим підвищенням солоності вод, що омивають Антарктиду.

За словами провідного автора дослідження Алесандро Сільвано з Саутгемптонського університету, вони з колегами були вельми здивовані, оскільки танення льоду зазвичай пов'язують зі зворотним процесом — опрісненням океану. Припускають, що підвищення солоності вказує на глибші структурні зміни в Південному океані — причому, не тільки в морському льоду, а й під ним.

Що відбувається з морським льодом на Землі?

Морський лід, що оточує полюси Землі, тане влітку та замерзає взимку, коливаючись між мінімумами та максимумами. В Антарктиді цей лід діє як рів, що захищає крихкий материковий лід континенту від нагрівання океанськими водами. Він також відбиває частину сонячної енергії назад у космос, утримуючи вуглекислий газ під поверхнею океану.

З 1979 року вчені використовують супутники для моніторингу площі морського льоду. Дані вказують на те, що площа арктичного крижаного покриву скорочувалася більш ніж на 12% кожне десятиліття. Проте площа антарктичного льоду продовжувала неухильно зростати, досягнувши історичного максимуму 2014 року. Однак у 2016 році ця тенденція змінилася різким падінням, що посилюється, що ознаменувало собою фундаментальне зрушення.

Вчені з усього світу сходяться на думці, що основною причиною зміни стала зміна клімату Землі. Однак морський лід утворюється на кордоні між океаном і повітрям, які являють собою напрочуд складні системи. Це, поряд із віддаленістю Південного океану, ускладнює прогнозування того, як складні механізми потепління впливатимуть на лід.

У результаті вчені звернулися до супутника Європейського космічного агентства, що вимірює ледь помітні зміни, які додаткова солоність вносить у яскравість мікрохвиль, що відбиваються від поверхні океану.

Загалом вчені проаналізували щоденні свідчення з 2011 по 2023 рік і виявили, що танення морського льоду й утворення величезних дірок у його поверхні збіглося з різким підвищенням солоності. Пізніше результати були підтверджені даними з плавучих буїв.

Підвищення солоності змінює все

За словами Сільвано, заведено вважати, що в міру підвищення температури танення льоду, що стікає з шельфових льодовиків Антарктиди, на поверхні океану збільшується кількість прісної води. Однак якийсь невідомий процес перевертає все з ніг на голову, роблячи воду лише більш солоною. На жаль, точні причини цього процесу залишаються незрозумілими.

Однією з можливих причин підвищення солоності є те, що сіль, яка зберігається в глибших шарах океану, було винесено на поверхню — процес, потенційно спричинений змінами в циркуляції океану або атмосферними впливами.

Чим небезпечне підвищення солоності океану

Вчені вважають, що підвищення солоності океану призведе до сильнішого потепління поверхневих вод, а значить прискорить танення льоду. Солона вода щільніша за прісну, тому шар прісної води у верхній частині водної товщі діє як кришка, не даючи змоги теплішій воді, яка зазвичай циркулює в глибших шарах, досягти поверхні.

Раніше Фокус писав про те, що у Землі є "резервний генератор", здатний змінити все: коли планета запустить його.