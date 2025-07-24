В Антарктиді знайшли невидимі каньйони: вони ведуть у глибину на 4 тис. метрів (фото)

Вчені кажуть, що під поверхнею Антарктиди, де знаходиться близько 90% світового льоду, ховаються захоплюючі структури. У рамках нового дослідження вперше в історії було створено карту підводних каньйонів Антарктиди.

Related video

Підводні каньйони існують по всьому світу, але їх вкрай складно картографувати та вивчати, особливо ті, які розташовані у важкодоступних полярних регіонах. Але команді іспанських учених все ж вдалося картографувати 332 мережі каньйонів, максимальна глибина яких перевищує 4 тис. метрів, пише Discover.

"Деякі з цих каньйонів йдуть на глибину понад 4 тис. метрів. Найбільш захопливі структури розташовуються в Східній Антарктиді, яка славиться складними, розгалуженими каньйонами. Ці системи часто зливаються в один великий каньйон, який йде на запаморочливу глибину океану", — говорить дослідник із факультету наук про Землю Барселонського університету Девід Амблас.

Антарктичні каньйони Фото: Marine Geology

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Підводні каньйони відіграють одну з головних ролей в екологічних, океанографічних і геологічних процесах на нашій планеті. Як і каньйони на поверхні, підводні утворення прорізаються в морському дні внаслідок ерозії, яка триває сотні, а то й тисячі років. В Антарктиді таку потужну ерозію викликають так звані турбідні потоки. Вони являють собою багаті опадами потоки, які повільно розмивають морське дно.

"Підводні каньйони Антарктиди зазвичай більші та глибші, ніж будь-де на Землі. Таке відбувається через полярні льоди Антарктиди і величезні обсяги опадів, які переносяться льодовиками на континентальний шельф", — додає Амблас.

Такі каньйони підтримують вкрай важливе біорізноманіття в морях, бо переносять велику кількість поживних речовин, переміщуючи їх з глибини на мілководдя.

Нові дані показали, що підводні каньйони Антарктиди також відіграють і важливу екологічну роль. Річ у тім, що вони переміщують холодну воду від шельфових льодовиків у найглибші частини океану. Завдяки такій циркуляції води в океані на Землі формується глобальний клімат.

Нагадаємо, щось неабияк "насолило" Антарктиді, знайдено причину руйнування морського льоду континенту. Дослідники виявили, що антарктичні води несподівано для всіх стали значно солонішими. Це, на думку дослідників, лише призводить до посилення скорочення морського льоду на крижаному континенті.