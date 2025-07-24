Передовые технологии 5300 лет назад: древние люди как-то перевезли на лодке 2-тонный мегалит

В новом исследовании ученые попытались выяснить, как древним людям 5300 лет назад удалось перевезти по воде огромны 2-тонный камень. Речь идет о камне Матаррубилья, который установлен в круглой камере, называемой толос невдалеке от испанской Севильи.

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По словам ученых, камень Матаррубилья не просто мегалит, которые встречаются во многих уголках мира. Этот древний археологический памятник был изготовлен из гипса, а его размеры: 1,7 метра в длину и 1,2 метра в ширину. Расположение камня внутри толоса, который имел религиозное предназначение, говорит о том, что камень играл крайне важную роль в древних ритуалах, пишет Daily Galaxy.

Ученые давно ломают голову над тем, как древние люди могли транспортировать такой огромный камень на расстояние около 55 километров. Долгие годы этот вопрос оставался без ответа.

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Но недавнее исследование дало такую долгожданную подсказку. Судя по всему, 2-тонный камень транспортировала группа древних мореплавателей, которые владели передовыми на тот момент технологиями судоходства.

Камень Матаррубилья Фото: Science Direct

Древние общины Испании видимо, могли перевозить такие большие грузы на лодках, и это является важной часть головоломки.

Ученые соглашаются, что теперь им придется пересмотреть свое представление о том, насколько продвинутыми были древние мореплаватели.

Дело в том, что транспортировка камня из Матаррубильи должна была осуществляться по морским путям. Это потребовало бы сложной навигации, а также развитой техники судостроения.

Авторы исследования считают, что транспортировка подобных грузов на большие расстояния требовала высокого мастерства и знаний в области прибрежного судоходства.

Напомним, ученые нашли 7000-летние каноэ на неолитической стоянке. Благодаря исследованию неолитических каноэ, найденных неподалеку от Рима, ученые раскрыли некоторые секреты древних мореплавателей. Оказалось, что 7 тысяч лет назад люди могли конкурировать с современными мореходными возможностями.