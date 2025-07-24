Передові технології 5300 років тому: стародавні люди якось перевезли на човні 2-тонний мегаліт

У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, як стародавнім людям 5300 років тому вдалося перевезти по воді величезний 2-тонний камінь. Йдеться про камінь Матаррубілья, який встановлений у круглій камері, що називається толос неподалік від іспанської Севільї.

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За словами вчених, камінь Матаррубілья не просто мегаліт, які зустрічаються в багатьох куточках світу. Цю стародавню археологічну пам'ятку було виготовлено з гіпсу, а її розміри: 1,7 метра завдовжки та 1,2 метра завширшки. Розташування каменю всередині толосу, який мав релігійне призначення, свідчить про те, що камінь відігравав вкрай важливу роль у стародавніх ритуалах, пише Daily Galaxy.

Учені давно ламають голову над тим, як стародавні люди могли транспортувати такий величезний камінь на відстань близько 55 кілометрів. Довгі роки це питання залишалося без відповіді.

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Але недавнє дослідження дало таку довгоочікувану підказку. Судячи з усього, 2-тонний камінь транспортувала група стародавніх мореплавців, які володіли передовими на той момент технологіями судноплавства.

Камінь Матаррубілья Фото: Science Direct

Стародавні громади Іспанії, мабуть, могли перевозити такі великі вантажі на човнах, і це є важливою частиною головоломки.

Вчені погоджуються, що тепер їм доведеться переглянути своє уявлення про те, наскільки просунутими були стародавні мореплавці.

Річ у тім, що транспортування каменю з Матаррубілії мало здійснюватися морськими шляхами. Це вимагало б складної навігації, а також розвиненої техніки суднобудування.

Автори дослідження вважають, що транспортування подібних вантажів на великі відстані вимагало високої майстерності та знань у галузі прибережного судноплавства.

Нагадаємо, вчені знайшли 7000-річні каное на неолітичній стоянці. Завдяки дослідженню неолітичних каное, знайдених неподалік від Риму, науковці розкрили деякі секрети стародавніх мореплавців. Виявилося, що 7 тисяч років тому люди могли конкурувати з сучасними морехідними можливостями.