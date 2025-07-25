В России найдено огромное "кладбище китов": кто погубил всех этих морских гигантов

Арктическая экспедиция обнаружила скопление останков древних китов на месте быстро отступающего ледника. Некоторые из скелетов древних морских гигантов хорошо сохранились и представляют особый интерес для науки.

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По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), ранее в 2025 году исследовательская экспедиция высадилась на острове Вильчека на Крайнем Севере России для изучения вечной мерзлоты, пишет Live Science.

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Вечная мерзлота быстро отступает

Таяние вечной мерзлоты является одним из последствий глобального потепления планеты — это происходит во всех регионах, однако в некоторых темпы значительно выше. В новом исследовании ученые использовали спутниковые снимки, чтобы сравнить текущее и прошлое положение ледника. В результате команда обнаружила, что ледяной покров острова раскололся на две части, для этого потребовалось менее двух десятков лет.

Таяние этого ледника, по словам исследователей, является частью более масштабного сдвига. Результаты исследования, проведенного в феврале 2025 года, показало, что с 2000 года ледники во всем мире потеряли около 5% своего льда.

Спутниковые снимки показали, что ледник раскололся на две части менее чем за 20 лет, обнажив останки китов Фото: AARI

Тайна "кладбища китов" под вечной мерзлотой

Результаты наблюдений показывают, что стремительное отступление ледников обнажило обширную территорию острова в несколько квадратных километров. На этом месте ученые обнаружили обширное скопление останков древних китов, которое назвали "кладбищем китов".

По словам команды, некоторые из скелетов, обнаруженных под вечной мерзлотой, хорошо сохранились и представляют особый интерес для науки. Исследователи изучили останки и обнаружили, что кости хуже всего сохранились у берега моря, где им пришлось дольше оттаивать, а лучше всего — ближе к леднику.

Предполагается, что эта масштабная палеонтологическая находка является свидетельством эпизода чрезвычайно быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшем за последние несколько тысяч лет.

Отметим, что исследовательская экспедиция продлится до августа текущего года, а потому ученые надеются узнать больше об этом событии.

Киты питают экосистемы океана даже после смерти

Ранее ученые провели исследование и обнаружили, что киты даже после смерти способны десятилетиями поддерживать океаническую экосистему. Их огромные тела и кости на самом деле являются источником пищи для множества существ, живущих в океане — от крупных хищников до микроскопических бактерий.

Ранее Фокус писал о том, что среди песков Сахары скрывается кладбище странных китов с ногами и пальцами.