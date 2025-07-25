У Росії знайдено величезне "кладовище китів": хто погубив усіх цих морських гігантів

Арктична експедиція виявила скупчення останків стародавніх китів на місці льодовика, що швидко відступає. Деякі зі скелетів стародавніх морських гігантів добре збереглися і становлять особливий інтерес для науки.

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За даними Арктичного й антарктичного науково-дослідного інституту (ААНДІ), раніше 2025 року дослідницька експедиція висадилася на острові Вільчека на Крайній Півночі Росії для вивчення вічної мерзлоти, пише Live Science.

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Вічна мерзлота швидко відступає

Танення вічної мерзлоти є одним із наслідків глобального потепління планети — це відбувається в усіх регіонах, проте в деяких темпи значно вищі. У новому дослідженні вчені використовували супутникові знімки, щоб порівняти поточний і минулий стан льодовика. У результаті команда виявила, що крижаний покрив острова розколовся на дві частини, для цього знадобилося менш як два десятки років.

Танення цього льодовика, за словами дослідників, є частиною більш масштабного зсуву. Результати дослідження, проведеного в лютому 2025 року, засвідчили, що з 2000 року льодовики в усьому світі втратили близько 5% свого льоду.

Супутникові знімки показали, що льодовик розколовся на дві частини менш ніж за 20 років, оголивши останки китів Фото: AARI

Таємниця "кладовища китів" під вічною мерзлотою

Результати спостережень показують, що стрімкий відступ льодовиків оголив велику територію острова в кілька квадратних кілометрів. На цьому місці вчені виявили велике скупчення останків стародавніх китів, яке назвали "кладовищем китів".

За словами команди, деякі зі скелетів, виявлених під вічною мерзлотою, добре збереглися і становлять особливий інтерес для науки. Дослідники вивчили останки та виявили, що кістки найгірше збереглися біля берега моря, де їм довелося довше відтавати, а найкраще — ближче до льодовика.

Передбачається, що ця масштабна палеонтологічна знахідка є свідченням епізоду надзвичайно швидкої зміни рівня моря в районі найпівнічнішого архіпелагу Євразії, яка сталася за останні кілька тисяч років.

Зазначимо, що дослідницька експедиція триватиме до серпня поточного року, а тому вчені сподіваються дізнатися більше про цю подію.

Кити живлять екосистеми океану навіть після смерті

Раніше вчені провели дослідження і виявили, що кити навіть після смерті здатні десятиліттями підтримувати океанічну екосистему. Їхні величезні тіла і кістки насправді є джерелом їжі для безлічі істот, що живуть в океані — від великих хижаків до мікроскопічних бактерій.

Раніше Фокус писав про те, що серед пісків Сахари ховається цвинтар дивних китів з ногами і пальцями.