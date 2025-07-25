Увеличивает силу ног на 50%: создан экзоскелет для колен с электроприводом (фото)

Компания их Гонконга создала экзоскелет для колен под названием Z1, который увеличивает силу человеческих ног на 50%. При этом устройство снижает нагрузку на колени на 200%.

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Стартап на Kickstarter под названием Dnsys был основан экспертами в робототехнике, которые ранее сотрудничали с такими компаниями как Segway, DJI и Xiaomi. В прошлом году эта команда уже представила похожий экзоскелет, названый X1. Первая разработка была преднзначена для увеличения силы тазобедренных суставов. После этого многие пользователи заявили, что хотели бы получить такой же экзоскелет, но для коленей, пишет New Atlas.

Экзоскелет для колен Фото: Dnsys

Совсем недавно компания представила свою новую разработку – два шарнирных экзоскелета для колен весом 680 г. Устройство можно легко носить в рюкзаке, а устанавливаются они на каждую ногу за 15 секунд, как говорится в заявлении компании.

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Экзоскелеты оборудованы 450-ваттным двигателем на каждом модуле, который передает усиление на заднюю часть голени и бедра. Это происходит с помощью мягких опор.

Устройство оснащено ИИ Фото: Dnsys

Также в устройстве имеются датчики крутящего момента, положения и силы, которые фиксируют начало движения и активируют двигатели всего за 0,01 секунду. Далее алгоритмы ИИ, которые работают на двухъядерном процессоре, изучают привычки в ходьбе пользователя. Это позволяет устройству работать более плавно и естественно.

Также ИИ может распознавать движения, переключая режимы с ходьбы на бег, езду на велосипеде, прыжки, приседания и так далее.

Во время походов запас хода в среднем увеличивается на 25 км Фото: Dnsys

Разработчики утверждают, что во время пеших походов запас хода в среднем увеличивается на 25 км. Несмотря на то, что устройство фактически добавляет 1,4 кг к весу пользователя, благодаря подъемной силе, человек будет ощущать себя на 20 кг легче. Разница будет ощущаться во время подъема по склонам, прыжками и мн6огократным приседаниям.

Объем литий-ионного аккумулятора может обеспечить до 5 часов работы каждого устройства, хотя время работы также будет зависеть от интенсивности нагрузок. Также устройства могут заряжаться используя силу, которая создается при подъемах в гору.

Экзоскелет для коленей будет продаваться в трех моделях, а его розничная стоимость составит 1499 долларов США.

Напомним, создан бионический коленный сустав для людей с ампутацией. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) смогли восстановить почти естественную подвижность у людей, которые перенесли ампутацию ноги выше колена.