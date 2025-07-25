Збільшує силу ніг на 50%: створено екзоскелет для колін з електроприводом (фото)

Компанія з Гонконгу створила екзоскелет для колін під назвою Z1, який збільшує силу людських ніг на 50%. При цьому пристрій знижує навантаження на коліна на 200%.

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Стартап на Kickstarter під назвою Dnsys заснували екпсерти в робототехніці, які раніше співпрацювали з такими компаніями як Segway, DJI і Xiaomi. Минулого року ця команда вже представила схожий екзоскелет, названий X1. Перша розробка була призначена для збільшення сили тазостегнових суглобів. Після цього багато користувачів заявили, що хотіли б отримати такий самий екзоскелет, але для колін, пише New Atlas.

Екзоскелет для колін Фото: Dnsys

Зовсім нещодавно компанія представила свою нову розробку — два шарнірних екзоскелети для колін вагою 680 г. Пристрій можна легко носити в рюкзаку, а встановлюються вони на кожну ногу за 15 секунд, як ідеться в заяві компанії.

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Екзоскелети обладнані 450-ватним двигуном на кожному модулі, який передає посилення на задню частину гомілки та стегна. Це відбувається за допомогою м'яких опор.

Пристрій оснащений ШІ Фото: Dnsys

Також у пристрої є датчики крутного моменту, положення і сили, які фіксують початок руху і активують двигуни всього за 0,01 секунду. Далі алгоритми ШІ, які працюють на двоядерному процесорі, вивчають звички в ходьбі користувача. Це дає змогу пристрою працювати більш плавно і природно.

Також ШІ може розпізнавати рухи, перемикаючи режими з ходьби на біг, їзду на велосипеді, стрибки, присідання тощо.

Під час походів запас ходу в середньому збільшується на 25 км Фото: Dnsys

Розробники стверджують, що під час піших походів запас ходу в середньому збільшується на 25 км. Незважаючи на те, що пристрій фактично додає 1,4 кг до ваги користувача, завдяки підйомній силі, людина відчуватиме себе на 20 кг легшою. Різниця відчуватиметься під час підйому схилами, стрибками та багаторазовим присіданням.

Обсяг літій-іонного акумулятора може забезпечити до 5 годин роботи кожного пристрою, хоча час роботи також залежатиме від інтенсивності навантажень. Також пристрої можуть заряджатися використовуючи силу, що створюється під час підйомів у гору.

Екзоскелет для колін продаватимуть у трьох моделях, а його роздрібна вартість становитиме 1499 доларів США.

Нагадаємо, створено біонічний колінний суглоб для людей з ампутацією. Учені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) змогли відновити майже природну рухливість у людей, які перенесли ампутацію ноги вище коліна.