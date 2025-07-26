Спасаясь от жары, люди буквально выделяют лужи пота: почему этого никто не видит

В новом исследовании ученые обнаружили, что пот на самом деле формируется не так, как мы думали. С научной точки зрения, люди не потеют «каплями», а образуют целые «пленки».

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"Капля пота" — красивое словосочетание, однако оно не совсем верно с научной точки зрения. Исследователи только что обнаружили, что люди на самом деле потеют немного иначе, чем считалось ранее: человеческий пот выделяется из пор не отдельными каплями, как часто думают, а почти плоскими, неглубокими лужицами, пишет Science Alert.

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Как на самом деле потеют люди

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Journal of The Royal Society Interface, было проведено командой из Университета штата Аризона и основано на специальной форме инфракрасной термографии, позволяющей обнаруживать отдельные потовые поры. В результате ученые смогли рассмотреть детали потоотделения с невиданной ранее точностью.

С нашей точки зрения, пот на лбу может выглядеть как стекающие по оконному стеклу капли, однако это верно лишь в том случае, если вы "не потеете по мелочам". Результаты исследования свидетельствуют о том, что пот — вероятно, нечто большее, чем можно заметить невооруженным глазом.

Технология показала, что человеческий пот выделяется из пор неглубокими лужицами. Если достаточное количество пота заполняется до краев, избыток жидкости образует очень тонкую пленку на поверхности кожи, толщиной менее 0,1 миллиметра.

По словам ведущего автора исследования, инженера-механика Сибины Хосе, потение ранее в основном изучалось макроскопическими физиологическими методами, оставляя неизученной динамику потоотделения на микро- и макроуровне. Но теперь все изменилось.

Что происходит, когда лоб вспотел в ходе экспериментов: первая стадия Фото: Journal of The Royal Society Interface

Потоотделение под микроскопом

Ученые провели эксперименты с участием шести здоровых участников, которые лежали в горизонтальном кресле, укутавшись в электрическое одеяло, которое могло их согреть. По мере изменения температуры вокруг реципиентов пот выступал и испарялся на их лбу в повторяющемся цикле.

Команда обнаружила, что по мере согревания тел, поры постепенно заполнялись потом, пока он не переполнялся, скапливаясь на коже и смешиваясь с потом из других переполненных пор. Иногда маленькие микроскопические волоски на лбу также собирали капли пота, что приводило к более быстрому испарению.

Если капли пота скатывались по лбу, это, как считают ученые, было связано с гравитацией. Ученые считают, что эти "следы" пота на самом деле не были тем, как пот выходил из пор. После того, как участники прошли один цикл потоотделения и охлаждения, на их коже оставался слой соли.

Команда также заметила, что с началом нового цикла нагревания, соль похоже способствовала более быстрому образованию пленки пота на коже во второй раз. По словам Хосе, когда пот достигает края поры во время второй фазы нагревания, он контактирует с окружающими солевыми отложениями, впитывается в них и распределяется, образуя тонкую пленку на коже.

Авторы исследования надеются, что в будущем их подход поможет изучить различия в потоотделении в зависимости от частей тела, физической активности и возрастных групп.

Что происходит, когда лоб потеет во второй раз в ходе экспериментов, когда на коже присутствует соль Фото: Journal of The Royal Society Interface

Ранее Фокус писал о том, что потные люди могут быть полезны: ученые выяснили, что запах пота может быть "лечебным".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.