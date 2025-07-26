Земля вращается чрезвычайно быстро: потребуется ли людям первая в истории отрицательная секунда

Человечество не заметило бы, если бы в нашем распоряжении не было атомных часов, но в последние недели наша планета вращается необычайно быстро. Данные указывают на то, что некоторые дни становятся короче обычных 24 часов более чем на 1 миллисекунду.

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Сутки на Земле редко бывают идеально 24-часовыми, поскольку скорость вращения нашей планеты зависит от множества факторов, включая смещения в земном ядре, изменения атмосферного давления, океанские течения и даже масштабные погодные явления, такие как Эль-Ниньо. Как правило, эти силы колеблются в пределах долей миллисекунды, но в июле и августе ученые уже фиксировали аномально короткие дни, пишет IFLScience.

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Вращение Земли ускорилось

Согласно предварительным данным TimeandDate, 9 июля было примерно на 1,23 миллисекунды короче обычного, а 10 июля — на 1,36 миллисекунды, а 22 июля — на 1,34 миллисекунды. При этом прогнозируется, что 5 августа станет на 1,25 миллисекунды короче.

По словам исследователей, существует множество факторов, влияющих на скорость вращения Земли. Однако главным виновником нынешнего ускорения считается Луна — ее гравитационное притяжение является основной движущей силой приливных сил на планете, и эти приливные взаимодействия могут изменить распределение воды по всей планете, меняя ее вращение. В этот момент времени Луна находится относительно далеко от экватора Земли, поэтому ее гравитационное притяжение незначительно слабее: это "отпускает тормоз" и позволяет нашей планете вращаться лишь на долю секунды быстрее.

Чем обернется ускорение вращения Земли?

Для людей изменение в миллисекунду может показаться незначительным, они могут оказать существенное влияние на технологии, требующие сверхточного измерения времени, например:

GPS-навигация;

телекоммуникации;

финансовые транзакции;

некоторые научные эксперименты.

Ученые считают, если тенденция к ускорению Земли сохранится, в будущем у нас может возникнуть необходимость в ведении "отрицательной дополнительной секунды" для синхронизации атомных часов с астрономическим временем.

Отметим, что еще в 1972 году международные хронометристы согласились периодически добавлять дополнительную секунду для обеспечения точного соответствия наших часов скорости вращения планеты. Это связано с общей тенденцией последнего столетия к замедлению вращения Земли, что приводило к небольшому удлинению суток.

Однако сегодня ученые фиксируют ускорение вращения нашей планеты, что приводит к небольшому сокращению суток. В результате для согласования UTC с астрономическим временем может потребоваться "отрицательная дополнительная секунда". Простыми словами, хронометристам придется вычесть одну дополнительную секунду, чтобы синхронизировать атомные часы и астрономическое движение Земли.

Введение отрицательной секунды

Ученые уже несколько лет обсуждают добавление отрицательной секунды, считая, что изменение климата и скорость таяния ледников могут привести к необходимости введения отрицательной дополнительной секунды в 2029 году. И теперь новые данные могут вновь разжечь эту дискуссию.

Впрочем, перспектива идея введения дополнительной отрицательной секунды понравится не всем. Meta, Google, Amazon, Microsoft и другие технологические компании ранее выступали против дополнительных секунд, утверждая, что они создают больше проблем, чем решают.

Ранее Фокус писал о том, что вращение Земли неожиданно ускорилось: когда наступят самые коротки сутки за всю историю.