Земля обертається надзвичайно швидко: чи знадобиться людям перша в історії негативна секунда

Людство не помітило б, якби в нашому розпорядженні не було атомного годинника, але в останні тижні наша планета обертається надзвичайно швидко. Дані вказують на те, що деякі дні стають коротшими за звичайні 24 години більш ніж на 1 мілісекунду.

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Доба на Землі рідко буває ідеально 24-годинною, оскільки швидкість обертання нашої планети залежить від безлічі чинників, включно зі зміщеннями в земному ядрі, змінами атмосферного тиску, океанськими течіями й навіть масштабними погодними явищами, такими як Ель-Ніньйо. Як правило, ці сили коливаються в межах часток мілісекунди, але в липні та серпні вчені вже фіксували аномально короткі дні, пише IFLScience.

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Обертання Землі прискорилося

Згідно з попередніми даними TimeandDate, 9 липня було приблизно на 1,23 мілісекунди коротше, ніж зазвичай, а 10 липня — на 1,36 мілісекунди, а 22 липня — на 1,34 мілісекунди. При цьому прогнозується, що 5 серпня стане на 1,25 мілісекунди коротшим.

За словами дослідників, існує безліч факторів, що впливають на швидкість обертання Землі. Однак головним винуватцем нинішнього прискорення вважається Місяць — його гравітаційне тяжіння є основною рушійною силою приливних сил на планеті, і ці приливні взаємодії можуть змінити розподіл води по всій планеті, змінюючи її обертання. У цей момент часу Місяць перебуває відносно далеко від екватора Землі, тому його гравітаційне тяжіння є незначно слабшим: це "відпускає гальмо" і дає змогу нашій планеті обертатися лише на частку секунди швидше.

Чим обернеться прискорення обертання Землі?

Для людей зміна в мілісекунду може здатися незначною, але вони можуть істотно вплинути на технології, що вимагають надточного вимірювання часу, наприклад:

GPS-навігація;

телекомунікації;

фінансові транзакції;

деякі наукові експерименти.

Вчені вважають, якщо тенденція до прискорення Землі збережеться, у майбутньому у нас може виникнути необхідність у веденні "від'ємної додаткової секунди" для синхронізації атомного годинника з астрономічним часом.

Зазначимо, що ще 1972 року міжнародні хронометристи погодилися періодично додавати додаткову секунду для забезпечення точної відповідності нашого годинника швидкості обертання планети. Це пов'язано із загальною тенденцією останнього століття до уповільнення обертання Землі, що призводило до невеликого подовження доби.

Однак сьогодні вчені фіксують прискорення обертання нашої планети, що призводить до невеликого скорочення доби. У результаті для узгодження UTC з астрономічним часом може знадобитися "негативна додаткова секунда". Простими словами, хронометристам доведеться відняти одну додаткову секунду, щоб синхронізувати атомний годинник і астрономічний рух Землі.

Введення від'ємної секунди

Учені вже кілька років обговорюють додавання від'ємної секунди, вважаючи, що зміна клімату та швидкість танення льодовиків можуть призвести до необхідності введення від'ємної додаткової секунди у 2029 році. І тепер нові дані можуть знову розпалити цю дискусію.

Утім, перспектива ідея введення додаткової від'ємної секунди сподобається не всім. Meta, Google, Amazon, Microsoft та інші технологічні компанії раніше виступали проти додаткових секунд, стверджуючи, що вони створюють більше проблем, ніж вирішують.

Раніше Фокус писав про те, що обертання Землі несподівано прискорилося: коли настане найкоротша доба за всю історію.