Обертання Землі несподівано прискорилося: коли настане найкоротша доба за всю історію (відео)

Сьогодні, 22 липня, як очікується, тривалість доби стане на 1,34 мілісекунди коротшою за звичайну. Хоча причини збільшення швидкості обертання цього літа очевидні, причина нещодавнього збільшення швидкості дещо спантеличує вчених.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час обертання Землі значно змінилося. Сьогодні наша планета здійснює трохи більше ніж 365 обертів навколо своєї осі за час, необхідний для одного оберту навколо Сонця — це дорівнює кількості днів у році, пише IFLScience.

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Швидкість обертання Землі

Різні розрахунки вчених показують, що тривалість доби змінюється протягом історії планети. Простими словами, кількість днів, за які Земля оберталася навколо Сонця в минулому варіювалася від 490 до 372 днів.

Зазначимо, що на швидкість обертання насправді впливає безліч чинників, зокрема:

зміна рівня моря;

зміщення всередині Землі;

віддалення Місяця від Землі.

Саме остання взаємодія двох тіл призводить до уповільнення Землі зі швидкістю 1,8 мілісекунди за століття.

Останніми роками вчені використовують атомний годинник для точного відстеження тривалості земної доби. Зазвичай для врахування уповільнення планети час від часу вводиться додаткова секунда. Це життєво важливо, наприклад, для підтримки роботи GPS. Проте з 2020 року спостерігається зворотна тенденція: обертання Землі знову прискорюється.

Обертання Землі прискорюється

У 2020 році вчені зафіксували 28 найкоротших днів з 1960 року. Кожного наступного року встановлювали новий рекорд найкоротшого дня, а найкоротший день за всю історію спостережень зафіксували 2024 року — на 1,66 мілісекунди коротший за звичайні 86 400 секунд.

Цього року в липні та серпні, згідно з попередніми прогнозами вчених, знову будуть короткі дні. Згідно з попередніми даними, 9 липня було приблизно на 1,23 мілісекунди коротшим за звичайний, а 10 липня — на 1,36 мілісекунди. Забігаючи наперед, учені прогнозують, що 22 липня буде на 1,34 мілісекунди коротшим за звичайний, а 5 серпня — на 1,25 мілісекунди.

Що уповільнює обертання Землі

Вважається, що Місяць відповідальний за довгострокове уповільнення обертання Землі, але він також може бути й причиною прискорення. Чим ближче Місяць до екватора Землі, тим більший опір він чинить Землі. Ці дні, як прогнозується, будуть найкоротшими в році, оскільки Місяць перебуває на максимальній відстані від екватора Землі.

Астрономи можуть передбачати ці коротші дні, але тенденція загалом дещо несподівана. З 1972 року було додано 27 додаткових секунд для компенсації уповільнення швидкості обертання планети. Водночас з 2016 року жодної додаткової секунди не знадобилося.

Цікаво, що ніхто точно не знає, чому тенденція до уповільнення обертання Землі, мабуть, звернулася назад в останні роки. За словами фізика з відділу часу і частоти Національного інституту стандартів і технологій Джуда Левіна, відсутність необхідності в додаткових секундах не було передбачено. Простими словами, вчені очікували, що Земля продовжить сповільнюватися, а тому знадобляться додаткові секунди.

Деякі дослідники вважають, що причина може критися всередині нашої планети, але моделі океану й атмосфери не пояснюють таке величезне прискорення. Іншими факторами можуть бути землетруси: наприклад, у березні 2011 року землетрус магнітудою 9 стався біля східного узбережжя Японії, змістивши вісь Землі та скоротивши тривалість дня.

Відомо, що землетрус змістив вісь планети на 17 сантиметрів і, як вважається, зрушив головний острів країни на 2,4 метра. Передбачається, що інші потужні землетруси також можуть змінювати швидкість обертання Землі, перерозподіляючи її масу.

Загалом землетрус прискорив обертання Землі приблизно на 1,8 мікросекунди. Для порівняння, землетрус в Індонезії 2004 року прискорив земну добу приблизно на 2,68 мікросекунди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що буде, якщо Земля почне обертатися зі швидкістю світла.