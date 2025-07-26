Самое треугольное существо в мире запечатлели в океане: ему годами удавалось скрываться от ученых

Исследователи впервые за долгое время получили завораживающие кадры уникального вида, находящегося под угрозой исчезновения. Ученые использовали дрон, чтобы получить редкие кадры с морского дна.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни самых различных форм: от красочных пятиголовых морских звезд до странных каплевидных существ. Однако в океане также обитают не менее странные существа треугольных форм, пишет IFLScience.

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Самое треугольное существо в океане

В ходе нового исследования видеооператор дикой природы Джейк Мейсон запускал свой дрон в заливе Шарк-Бей у побережья Западной Австралии, когда заметил нечто необычное. По словам исследователя, в толще воды он разглядел необычное существо и сначала даже не понял, что это за "движущийся шар".

Позже Мейсон пригляделся внимательнее и определил, что шар на самом деле представляет собой стаю молодых золотистых каранксов, несколько кобий, акул-прилипал и нечто более интересное. В объектив камеры дрона попал редкий акулохвостый скат, который считается одним из самых треугольных существ в мире.

Казалось, что акулохвостый скат лидировал в этой группе.

Самые необычные существа в океане

Исследователи отмечают, что акулохвостого ската крайне сложно отличить от бело-пятнистой австралийской афалины (Rhynchobatus australiae). Представители этих видов выглядят почти идентично, хотя последние почти полностью серыми на спине и на их телах меньше белых пятен, чем у акулохвостого пятнистого ската.

Известно, что пятнистая австралийская афалина широко распространена от Мозамбика до Австралии и Соломоновых островов, в то время как ареал пятнистого акулохвостого ската ограничен восточным побережьем Африки и водами вокруг Персидского залива. Ученые отмечают, что часть ареала этого вида может быть все еще не определена из-за путаницы с другими схожими видами.

Так или иначе, оба вида сегодня внесены в список находящихся под угрозой исчезновения вида. Главной причиной их уязвимости считается интенсивный рыболовный промысел в местах обитания. Это в значительной степени обусловлено спросом на акульи плавники, а также давлением и последствиями сетевого и тралового промысла на большое количество видов акул и скатов, необходимых для удовлетворения этого спроса.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самую большую популяцию гигантских океанических скатов.