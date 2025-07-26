Найбільш трикутну істоту у світі закарбували в океані: їй роками вдавалося ховатися від учених

Дослідники вперше за довгий час отримали кадри унікального виду, що перебуває під загрозою зникнення. Вчені використовували дрон, щоб отримати рідкісні кадри з морського дна.

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Океан покриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя найрізноманітніших форм: від барвистих п'ятиголових морських зірок до дивних краплеподібних істот. Однак в океані також мешкають не менш дивні істоти трикутних форм, пише IFLScience.

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Найбільш трикутна істота в океані

Під час нового дослідження відеооператор дикої природи Джейк Мейсон запускав свій дрон у затоці Шарк-Бей біля узбережжя Західної Австралії, коли помітив щось незвичайне. За словами дослідника, у товщі води він розгледів незвичайну істоту і спочатку навіть не зрозумів, що це за "рухома куля".

Пізніше Мейсон придивився уважніше і визначив, що куля насправді являє собою зграю молодих золотистих каранксів, кілька кобій, акул-прилипав і щось цікавіше. В об'єктив камери дрона потрапив рідкісний акулохвостий скат, який вважається однією з найбільш трикутних істот у світі.

Здавалося, що акулохвостий скат лідирував у цій групі.

Найнезвичайніші істоти в океані

Дослідники зазначають, що акулохвостого ската вкрай складно відрізнити від біло-плямистої австралійської афаліни (Rhynchobatus australiae). Представники цих видів виглядають майже ідентично, хоча останні є майже повністю сірими на спині та на їхніх тілах менше білих плям, ніж в акулохвостого плямистого ската.

Відомо, що плямиста австралійська афаліна широко поширена від Мозамбіку до Австралії та Соломонових островів, тоді як ареал плямистого акулохвостого ската обмежений східним узбережжям Африки та водами навколо Перської затоки. Вчені зазначають, що частина ареалу цього виду може бути все ще не визначена через плутанину з іншими схожими видами.

Так чи інакше, обидва види сьогодні внесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Головною причиною їхньої вразливості вважається інтенсивний рибальський промисел у місцях проживання. Це значною мірою зумовлено попитом на акулячі плавники, а також тиском і наслідками сітчастого і тралового промислу на велику кількість видів акул і скатів, необхідних для задоволення цього попиту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів.