Любовь за деньги не купишь, но они делают людей более открытыми к ней: что выяснили ученые

Исследование показало, что люди с более высоким доходом чаще стремятся наладить отношения с противоположным полом и действительно могут создавать не только долгосрочные партнерства, но и семьи.

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Ученые провели исследование в США и Германии, в котором участвовали почти 5000 одиноких людей разного пола. Исследование показало, что позитивное отношение к созданию семьи, а также долгосрочным отношениям, связано с высоким доходом. Люди, которые хорошо зарабатывают, больше стремятся обрести партнера и с большей вероятностью создают семью. Исследование опубликовано в Journal of Marriage and Family, пишет Phys.

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Исследователи считают, что люди более рационально подходят к своей жизни в условиях экономической нестабильности и, вероятно, понимают, что высокий доход является основой для более стабильного будущего. И это будущее они связывают с обретением семьи или долгосрочного партнерства. Но основой для таких отношений как раз и является более высокий доход.

Исследование показывает, как финансовая стабильность может влиять на партнерство и брак, а эти факторы пересекаются с такими глобальными проблемами как снижение рождаемости и рост одиночества.

По словам ученых, люди могут не хотеть серьезных отношений, пока не создадут для этого прочную финансовую основу. Именно она, как показывает исследование, стимулирует одиноких людей становится более открытыми к поиску партнеров для создания долгосрочных отношений или семьи.

В то же время исследование показало, что более высокий доход, по-видимому, не делает одиноких людей более счастливыми. Ученые не обнаружили связь между высоким доходом и удовлетворенностью одиночеством.

Ученые предполагают, что это может быть связано с теорией стадий жизни. Она говорит о том, что люди строят свою жизнь шаг за шагом. Более высокий доход может помочь сделать жизнь человека лучше, ведь можно себе позволить больше, если ты одинок. И в то же время высокий доход может сигнализировать о переходе к этапу в жизни, когда наличие партнера становится необходимым для самореализации.

Авторы исследования намерены продолжить свою работу и изучить, как как уровень безработицы, долговая нагрузка и доступность жилья, влияют на готовность людей заводить семью или как минимум долгосрочные отношения.

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