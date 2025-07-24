Ужасное пробуждение: почему некоторым людям бывает так сложно встать с кровати утром

В новом исследовании швейцарские ученые наконец-то выяснили, как просыпается человеческий мозг. Это также объясняет, почему некоторые люди так плохо чувствуют себя по утрам и не могут встать с постели.

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Для некоторых людей утреннее пробуждение — особая пытка. Будильник гудит, солнечный свет бьет в окно и пришло время вставать с постели, но сделать это не так уж просто. Новое исследование швейцарских ученых объясняет, почему так сложно проснуться и встать, а некоторые ее и чувствуют себя при этом отвратительно, пишет IFLScience.

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Стадии сна

Известно, что сон цикличен:

первая стадия — когда вы еще бодрствуете, но чувствуете, что проваливаетесь в сон;

вторая стадия — легкий сон, во время которого человека достаточно просто разбудить;

третья стадия — глубокий сон, из которого пробудиться сложнее всего.

В течение всего периода сна человек проходит все эти стадии, причем чаще, чем можно было бы предположить. В течение этого цикла наш мозг переживает невероятные изменения: мозговые волны, обычно представляющие собой устойчивые альфа-ритмы в состоянии покоя, переходят в тета-ритм – ритм, часто связанный с формированием памяти и навигацией. Этот ритм обычно прерывается короткими всплесками нейронной активности, также известными как "сонные веретена". В конце концов, в глубоком сне, наши мозговые волны замедляются настолько, что становятся дельта-волнами с частотой всего лишь 0,5 Гц.

Все эти тонкости работы мозга человека во сне стали возможны благодаря электроэнцефалографии. Однако до сих пор неизвестно, как именно мы просыпаемся после этого цикла.

Как просыпается мозг человека

В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, швейцарские ученые сосредоточились на изучении точного момента перехода от сна к бодрствованию, который до сих пор не был изучен.

По словам нейробиолога из Университета Колорадо в Боулдере Рейчел Роу, можно было бы предположить, что пробуждение — то же самое, что и засыпание, только наоборот. Однако на самом деле результаты указывают на то, что это не так: пробуждение — упорядоченная волна активации, которая движется от передней к задней части мозга.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав более 1000 пробуждений у 20 реципиентов, каждый из которых носил на голове 256 датчиков. Отметим, что ученые фиксировали как спонтанные пробуждения, так и вызванные будильником.

По словам ведущего автора исследования из нидерландского института нейронауки Франчески Сикларри, они с коллегами ожидали увидеть некоторую случайность, однако на самом деле зафиксировали удивительную последовательность пробуждения.

Пробуждение, как показывает исследование, начинается в передней части мозга — областях, связанных с исполнительными функциями и принятием решений. Далее бодрствование распространяется в обратном направлении по мозгу, пока в конечном итоге не достигнет области в задней части мозга, связанной со зрением. Считается, что последовательность отражает то, как сигналы из подкорковых центров возбуждения достигают коры головного мозга.

Ученые также заметили, что мозг по-разному реагирует на сигналы будильника в зависимости от того, на какой стадии находится.

Пробуждение мозга в разные фазы сна

Волна пробуждения, описанная выше, технически верна лишь для пробуждения из фазы быстрого сна, связанного с яркими сновидениями, когда активность мозга наиболее близка к бодрствованию. В этот момент кора головного мозга немедленно реагирует быстрой, подобной бодрствованию активностью.

Пробуждение из фазы медленного сна, напротив, является более постепенным процессом, и в нем есть дополнительный этап: бодрствование начинается медленно в центральном "узле" мозга. И только после этого запускается стандартный паттерн "спереди назад". Ученые заметили, что в этой фазе бистабильности (череда состояний активности и тишины) возбуждающий стимул сначала запускает медленную волну, а затем переходит к более быстрой активности.

Почему люди чувствуют себя плохо после пробуждения

Ученые считают, что существует закономерность в том, насколько бодрыми мы себя чувствуем в зависимости от того, как и когда мы просыпаемся.

Команда обнаружила новый аспект, в котором медленные волны могут представлять собой совершенно разные и противоположные модели поведения. Некоторые волны, как оказалось, действуют как элементы пробуждения — чем больше таких волн перед пробуждением, тем более бодрым чувствует себя утром человек.

Между тем, пояснила она, "другие медленные волны – будь то до пробуждения или после – являются причиной того, что мы иногда чувствуем сонливость в первые минуты бодрствования. Ученые признают, что это лишь первый шаг в понимании того, как просыпается наш мозг и почему мы чувствуем себя разбитыми по утрам. Дальнейшие исследования могут помочь им прогнозировать сонливость у людей с апноэ во сне или контролировать связанные со сном приступы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна: в какое время и сколько стоит спать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.