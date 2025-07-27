Любов за гроші не купиш, але вони роблять людей більш відкритими до неї: що з'ясували науковці

Дослідження показало, що люди з вищим доходом частіше прагнуть налагодити стосунки з протилежною статтю і справді можуть створювати не тільки довгострокові партнерства, а й сім'ї.

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Вчені провели дослідження в США і Німеччині, в якому брали участь майже 5000 самотніх людей різної статі. Дослідження показало, що позитивне ставлення до створення сім'ї, а також довгострокових стосунків, пов'язане з високим доходом. Люди, які добре заробляють, більше прагнуть знайти партнера і з більшою ймовірністю створюють сім'ю. Дослідження опубліковано в Journal of Marriage and Family, пише Phys.

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Дослідники вважають, що люди більш раціонально підходять до свого життя в умовах економічної нестабільності та, ймовірно, розуміють, що високий дохід є основою для більш стабільного майбутнього. І це майбутнє вони пов'язують з набуттям сім'ї або довгострокового партнерства. Але основою для таких стосунків якраз і є вищий дохід.

Дослідження показує, як фінансова стабільність може впливати на партнерство і шлюб, а ці чинники перетинаються з такими глобальними проблемами як зниження народжуваності та зростання самотності.

За словами вчених, люди можуть не хотіти серйозних стосунків, поки не створять для цього міцну фінансову основу. Саме вона, як показує дослідження, стимулює самотніх людей ставати більш відкритими до пошуку партнерів для створення довгострокових стосунків або сім'ї.

Водночас дослідження показало, що вищий дохід, мабуть, не робить самотніх людей щасливішими. Вчені не виявили зв'язку між високим доходом і задоволеністю самотністю.

Учені припускають, що це може бути пов'язано з теорією стадій життя. Вона говорить про те, що люди будують своє життя крок за кроком. Вищий дохід може допомогти зробити життя людини кращим, адже можна собі дозволити більше, якщо ти самотній. І водночас високий дохід може сигналізувати про перехід до етапу в житті, коли наявність партнера стає необхідною для самореалізації.

Автори дослідження мають намір продовжити свою роботу і вивчити, як рівень безробіття, боргове навантаження і доступність житла впливають на готовність людей заводити сім'ю або щонайменше довгострокові стосунки.

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