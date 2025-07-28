До 90 см драгоценных сетей: очень особенные пауки в мире плетут золотую паутину

В мире обитает невероятное количество паукообразных — некоторые из них живут под толщей воды, а другие предпочитают жизнь на суше. Теперь исследователи рассказали об одном из самых необычных пауков в мире, который плетет «золотые сети».

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Trichonephila clavipes — настоящий Румпельштильцхен (персонаж сказки братьев Гримм) в мире животных, также известный как золотистый шелковый кругопряд. Эти поразительные паукообразные, возможно, не способны создавать нити чистого золота из соломы, однако они могут искусно плести большие золотистые паутины, достигающие впечатляющей длины — до 90 сантиметров. Считается, что необычный цвет паутины дает экологические преимущества, такие как привлечение добычи или маскировка, пишет IFLScience.

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Единственный паук в мире, плетущий "золотые сети"

Золотистые шелковые кругопряды обитают в Северной Каролине, Флориде и других юго-восточных штатах, а также Вест-Индии и некоторых частях Центральной и Южной Америки. Они, как правило, обитают в лесистых районах, прикрепляясь к деревьям и кустарникам. Исследователи также отмечает, что представителей вида можно определить по характерной окраске и волосковидным пучкам на ногах.

Подобно многим другим насекомым, золотистые шелковые кругопряды демонстрируют выраженный половой диморфизм в размерах: самки значительно превосходят самцов. Например, самцы этого вида имеют относительно небольшой размер — всего около 6 миллиметров, в то время как длина самки обычно достигает от 24 до 40 миллиметров, но может достигать и 7,6 сантиметра.

Два пола также демонстрируют различия в поведении: самцы ведут более кочевой образ жизни в поисках самок, которые больше озабочены защитой своих яиц. Ученые отмечают, что именно самки золотистых шелковых кругопрядов ответственны за плетение впечатляющих паутин. В то же время самцы прекращают плести паутину после достижения половой зрелости, используя для перемещения с места на место волокнистые нити.

Необычные золотистые паутины

Шелк, используемый для создания этих паутин — одно из семи различных типов, предназначенных для различных экологических целей, в том числе:

упаковка яиц;

охота.

Ученые выяснили, что материал настолько прочен, что паук-травоядный (Trichonephila maculata) используется рыбаками в южной части Тихого океана для плетения сетей. Исследователи отмечают, что представители этого вида выглядят не слишком дружелюбно, однако они относительно безвредны для людей.

По данным Института продовольствия и сельскохозяйственных услуг при Университете Флорида, укус золотистого шелкового кругопряда может вызвать локальную боль и небольшое покраснение, но он менее сильный, чем укус пчелы.

К слову, золотистый шелковый кругопряд — не единственный паукообразный с необычным навыком. Например, пауки-водолазы, обитающие под водой, способны дышать с помощью специальных пузырьковых стручков, а пауки-убийцы питаются другими видами пауков.

Ранее Фокус писал об очень странном исследовании NASA: накачали пауков запрещенными препаратами и наблюдали.