До 90 см дорогоцінних сіток: дуже особливі павуки у світі плетуть золоте павутиння

У світі мешкає неймовірна кількість павукоподібних — деякі з них живуть під товщею води, а інші віддають перевагу життю на суші. Тепер дослідники розповіли про одного з найнезвичайніших павуків у світі, який плете "золоті сітки".

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Trichonephila clavipes — справжній Румпельштильцхен (персонаж казки братів Ґрімм) у світі тварин, також відомий як золотистий шовковий кругопряд. Ці дивовижні павукоподібні, можливо, не здатні створювати нитки чистого золота з соломи, проте вони можуть майстерно плести великі золотисті павутини, що досягають дивовижної довжини — до 90 сантиметрів. Вважається, що незвичайний колір павутиння дає екологічні переваги, як-от приваблення здобичі або маскування, пише IFLScience.

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Єдиний павук у світі, що плете "золоті сіті"

Золотисті шовкові кругопряди мешкають у Північній Кароліні, Флориді та інших південно-східних штатах, а також у Вест-Індії та деяких частинах Центральної та Південної Америки. Вони, як правило, мешкають у лісистих районах, прикріплюючись до дерев і чагарників. Дослідники також зазначають, що представників виду можна визначити за характерним забарвленням і волосоподібними пучками на ногах.

Подібно до багатьох інших комах, золотисті шовкові кругопряди демонструють виражений статевий диморфізм у розмірах: самки значно перевершують самців. Наприклад, самці цього виду мають відносно невеликий розмір — лише близько 6 міліметрів, тоді як довжина самки зазвичай сягає від 24 до 40 міліметрів, але може сягати й 7,6 сантиметра.

Дві статі також демонструють відмінності в поведінці: самці ведуть більш кочовий спосіб життя в пошуках самок, які більше стурбовані захистом своїх яєць. Вчені зазначають, що саме самки золотистих шовкових кругопрядів відповідальні за плетіння дивовижних павутинок. Водночас самці припиняють плести павутину після досягнення статевої зрілості, використовуючи для переміщення з місця на місце волокнисті нитки.

Незвичайні золотисті павутини

Шовк, який використовується для створення цих павутинок — один із семи різних типів, призначених для різних екологічних цілей, зокрема:

пакування яєць;

полювання.

Науковці з'ясували, що матеріал настільки міцний, що павук-травоїдний (Trichonephila maculata) використовується рибалками в південній частині Тихого океану для плетіння сіток. Дослідники зазначають, що представники цього виду мають не надто доброзичливий вигляд, проте вони відносно нешкідливі для людей.

За даними Інституту продовольства і сільськогосподарських послуг при Університеті Флорида, укус золотистого шовкового кругопряда може викликати локальний біль і невелике почервоніння, але він менш сильний, ніж укус бджоли.

До слова, золотистий шовковий кругопряд — не єдиний павукоподібний з незвичайною навичкою. Наприклад, павуки-водолази, що мешкають під водою, здатні дихати за допомогою спеціальних бульбашкових стручків, а павуки-вбивці харчуються іншими видами павуків.

Раніше Фокус писав про дуже дивне дослідження NASA: накачали павуків забороненими препаратами й спостерігали.