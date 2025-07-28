В кухне неандертальцев нашли необычное блюдо: оно не для слабонервных

Ученые смогли объяснить загадочный химический состав в останках неандертальцев, который долго время никто не мог понять. Оказалось, что неандертальцы часто употребляли в пищу один кулинарный гарнир.

Related video

Недавнее открытие дополняет общую картину того, как питались наши дальние родственники, пишет Nature.

На протяжении долгого времени ученые не могли решить одну загадку. В костях неандертальцев из позднего плейстоцена (11 700–129 000 лет назад) содержится много изотопа азота 15N в экстремальных концентрациях. Обычно такие уровни химического элемента можно обнаружить в останках крупных хищников, таких как гиены или волки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые объясняют, что чем больше животное потребляет мяса, тем больше азота-15 запасает его тело. Те животные, которые находятся на вершине пищевой цепочки запасают наибольшее количество этого элемента.

“Но наш организм отличается от организма хищников. Наша печень способна переработать ограниченное количество белка”, - говорит антрополог из колледжа Кеньон Брюс Харди.

Поэтому такие уровни белка в останках неандертальцев долгое время никто не мог объяснить.

Команда под руководством антрополога из Университета Пердью Мелани Бисли задались вопросом, могли ли неандертальцы повысить уровень 15N другим способом вместо того, чтобы поглощать невероятное количество мяса.

Бисли обратила внимание на исторические примеры употребления гниющего мяса некоторыми коренными народами, а также личинок мух.

“Западный человек скажет, что это гниение, но также это процесс ферментации – один из способов хранения пищи”, - говорит автор исследования.

Для того, чтобы выяснить, делали ли неандертальцы нечто подобное, команда получила образцы мышечной ткани от 34 пожертвованных человеческих трупов. Они на протяжении двух лет разлагались в Центре судебной антропологии Университета Теннесси в Ноксвилле.

Команда подтвердила, что уровень 15N в плоти повышался по мере того, как она медленно разлагалась. Образцы сотен личинок из тканы показали до 43 частей на тысячу изотопа в личинках в сравнении с 8 частями на тысячу в тканях.

Ученые считают, что неандертальцы могли употреблять в пищу, как гнилое мясо, так и сами личинки. Именно это, по мнению ученых, может объяснять загадочный уровень 15N, чем потребление невероятного количества мяса.

Также это более сбалансированный метод питания, чем употребление одного только белка, подчеркивает Бисли.

“Когда вы едите постное мясо и жирную личинку, у вас получается более полноценный набор питательных веществ”, - говорит биоархеолог из Лейденского университета в Нидерландах Аманда Генри.

Но она также отмечает, что результаты были бы более убедительными, если бы команда исследовала личинки из мяса животных, которых неандертальцы действительно могли употреблять в пищу.

Напомним, неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.