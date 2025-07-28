У кухні неандертальців знайшли незвичайну страву: вона не для людей зі слабкими нервами

Учені змогли пояснити загадковий хімічний склад в останках неандертальців, який тривалий час ніхто не міг зрозуміти. Виявилося, що неандертальці часто вживали в їжу один кулінарний гарнір.

Related video

Нещодавнє відкриття доповнює загальну картину того, як харчувалися наші далекі родичі, пише Nature.

Протягом тривалого часу вчені не могли вирішити одну загадку. У кістках неандертальців з пізнього плейстоцену (11 700-129 000 років тому) міститься багато ізотопу азоту 15N в екстремальних концентраціях. Зазвичай такі рівні хімічного елемента можна виявити в останках великих хижаків, таких як гієни або вовки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені пояснюють, що чим більше тварина споживає м'яса, тим більше азоту-15 запасає її тіло. Ті тварини, які перебувають на вершині харчового ланцюжка запасають найбільшу кількість цього елемента.

"Але наш організм відрізняється від організму хижаків. Наша печінка здатна переробити обмежену кількість білка", — каже антрополог із коледжу Кеньон Брюс Гарді.

Тому такі рівні білка в останках неандертальців довгий час ніхто не міг пояснити.

Команда під керівництвом антрополога з Університету Пердью Мелані Біслі поставила собі питання, чи могли неандертальці підвищити рівень 15N іншим способом замість того, щоб поглинати неймовірну кількість м'яса.

Біслі звернула увагу на історичні приклади вживання гниючого м'яса деякими корінними народами, а також личинок мух.

"Західна людина скаже, що це гниття, але також це процес ферментації — один зі способів зберігання їжі", — каже автор дослідження.

Для того, щоб з'ясувати, чи робили неандертальці щось подібне, команда отримала зразки м'язової тканини від 34 пожертвуваних людських трупів. Вони протягом двох років розкладалися в Центрі судової антропології Університету Теннессі в Ноксвіллі.

Команда підтвердила, що рівень 15N у плоті підвищувався в міру того, як вона повільно розкладалася. Зразки сотень личинок із тканин показали до 43 частин на тисячу ізотопу в личинках порівняно з 8 частинами на тисячу в тканинах.

Вчені вважають, що неандертальці могли вживати в їжу, як гниле м'ясо, так і самі личинки. Саме це, на думку вчених, може пояснювати загадковий рівень 15N, ніж споживання неймовірної кількості м'яса.

Також це більш збалансований метод харчування, ніж вживання одного тільки білка, підкреслює Біслі.

"Коли ви їсте пісне м'ясо і жирну личинку, у вас виходить більш повноцінний набір поживних речовин", — каже біоархеолог із Лейденського університету в Нідерландах Аманда Генрі.

Але вона також зазначає, що результати були б більш переконливими, якби команда досліджувала личинки з м'яса тварин, яких неандертальці справді могли вживати в їжу.

Нагадаємо, неандертальці насправді ніколи не вимирали. Дослідники змогли підтвердити давню теорію про те, що зникнення неандертальців не було таким жахливим, як його малюють.