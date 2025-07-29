На одном из камней Стоунхенджа нашли неестественные отметины (фото)

Результаты нового исследования показали, что люди каменного века действительно самостоятельно переместили камни Стоунхенджа на расстояние в 200 км. Ранее считалось, что камни принес в это место ледник.

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Речь идет о камнях, которые стоят во внутреннем круге Стоунхенджа. Хотя они и не самые большие во всей конструкции, каждый из них весит около 3,5 тонны, пишет Science Alert.

“Невозможно переоценить человеческие усилия, затраченные на перенос таких огромных камней. Это указывает на поразительный уровень планирования и организации в эпоху неолита”, - говорит автор исследования археолог Ричард Бевинс из Университета Аберистуита.

Еще в 1924 году британский археолог Уильям Хоули обнаружил валун Ньюэлла. Он был очень похож на один из голубых камней Стоунхенджа, на котором были найдены следы от переноса ледником. Тогда ученые предполагали, что ледники перенесли как маленькие камни, такие как валун Ньюэлла, так и большие, из которых был построен Стоунхендж.

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С тех самых пор теория о переносе ледниками конкурирует с гипотезой о том, что их переместили люди.

Но Бевинс со своей командой считает, что следы на камнях оставили вовсе не ледники, а люди. К рукотворным отметинам также добавились следы выветривания поверхности. Команда утверждает, что на краях валунов Стоунхенджа имеются отметины, которые появились в результате намеренной обработки, а не эрозии. Ученые считают, что валун Ньюэлла откололся от камня 32d в Уэльсе.

Валун в Уэльсе, от которого мог отколоться камень 32d Фото: Bevin et al, J. Archaeol. Sci. Rep., 2025

Новый анализ показал, что камень родом из скального обнажения в горах Пресели в Уэльсе, известного как Крейг Рос-и-Фелин.

“Полученная геохимическая сигнатура была идеальной, у нас не осталось сомнений о происхождении этого камня”, - говорят исследователи.

Не все согласны с новыми выводами команды, другие ученые продолжают придерживаться теории о том, что камни были перенесены ледниками, а не людьми. В это же время Бевинс говорит, что если бы голубые камни Стоунхенджа были перенесены ледниками, то должно остаться больше таких же камней вокруг этого места.

“Отсутствие пятнистых долеритовых валунов восточнее окрестностей Нарберта говорит о том, что эти камни были перенесены человеком”, - заключают авторы исследования.

Правда, они пока не могут объяснить, каким именно образом люди из неолита смогли переместить столь огромные камни, на такие огромные расстояния.

Другое исследование уже показало, что центральный камень Стоунхенджа, судя по всему, был перенесен на750 км из Шотландии.

Напомним, археологи выяснили, зачем построили Стоунхендж. Знаменитый памятник мог иметь политическую функцию, но в конечном итоге оказался полным провалом.