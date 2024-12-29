Цель, которую так и не достигли: археологи выяснили, зачем построили Стоунхендж (фото)

Знаменитый памятник мог иметь политическую функцию, но в конечном итоге оказался полным провалом.

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Ученые считают, что удалось разгадать загадку Стоунхенджа. Они предполагают, что загадочный мегалит построили в рамках попытки защитить идентичность неолитической Британии в период растущей иммиграции из Европы. Построив памятник из огромных камней, которые были доставлены с расстояния в сотни километров, создали Стоунхенджа, возможно, надеялись объединить нацию, но в конечном итоге потерпели неудачу, поскольку коренное население острова в конечном итоге заменили иммигранты. Исследование опубликовано в журнале Archaeology International, пишет IFLScience.

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Новая теория, объясняющая причины строительства Стоунхенджа, возникла после недавнего открытия: оказалось, что алтарный камень Стоунхенджа весом в 6 тонн был доставлен к месту строительства мегалита с расстояния в 700 км из северной части Шотландии. До этого ученые выяснили, что "голубые камни" Стоунхенджа были доставлены с расстояния в 225 км из Уэльса, а более крупные камни или сарсены, добыли на расстоянии 24 км к северу от мегалита.

Авторы исследования считают, что, учитывая разные регионы происхождения камней Стоунхенджа, этот памятник мог иметь как политическую, так и религиозную цель. То есть мегалит мог служить памятником единения народов Британии, который прославлял их вечную связь с предками и космосом.

Авторы исследования считают, что, учитывая разные регионы происхождения камней Стоунхенджа, этот памятник мог иметь как политическую, так и религиозную цель Фото: Daily Mail

Другие доисторические мегалиты по всей Британии, как правило, построены из камней, которые привезли с расстояния в среднем 7 км. Ученые считают, что строители Стоунхенджа пытались, хоть и безуспешно, установить некую форму политического объединения и общей идентичности на большей части Британии с помощью камней, добытых в разных местах. Эти камни были символами разных древних сообществ.

Авторы исследования предполагают, что алтарный камень, вероятно, прибыл в Стоунхендж на втором этапе строительства памятника. Эти временные рамки совпадают со значительным перераспределением населения, поскольку иммигранты прибывали в Британию из материковой Европы и влияли на островное неолитическое общество.

Ученые считают, что размещение алтарного камня в Стоунхендже было попыткой объединить нацию в ответ на приток новых жителей из материковой Европы. К сожалению, культура коренного британского населения к моменту завершения строительства Стоунхенджа была почти полностью вытеснена культурой иммигрантов.

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