Мета, якої так і не досягли: археологи з'ясували, навіщо побудували Стоунхендж (фото)

Знаменитий пам'ятник міг мати політичну функцію, але в кінцевому підсумку виявився повним провалом.

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Учені вважають, що вдалося розгадати загадку Стоунхенджа. Вони припускають, що загадковий мегаліт побудували в рамках спроби захистити ідентичність неолітичної Британії в період зростаючої імміграції з Європи. Побудувавши пам'ятник із величезних каменів, які доставили з відстані в сотні кілометрів, творці Стоунхенджа, можливо, сподівалися об'єднати націю, але зрештою зазнали невдачі, оскільки корінне населення острова зрештою замінили іммігранти. Дослідження опубліковано в журналі Archaeology International, пише IFLScience.

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Нова теорія, що пояснює причини будівництва Стоунхенджа, виникла після нещодавнього відкриття: виявилося, що вівтарний камінь Стоунхенджа вагою в 6 тонн доставили до місця будівництва мегаліта з відстані в 700 км з північної частини Шотландії. До цього вчені з'ясували, що "блакитне каміння" Стоунхенджа доправили з відстані 225 км з Уельсу, а більші камені, або сарсени, видобули на відстані 24 км на північ від мегаліта.

Автори дослідження вважають, що, з огляду на різні регіони походження каменів Стоунхенджа, ця пам'ятка могла мати як політичну, так і релігійну мету. Тобто мегаліт міг слугувати пам'ятником єднання народів Британії, який прославляв їхній вічний зв'язок із предками та космосом.

Автори дослідження вважають, що, з огляду на різні регіони походження каміння Стоунхенджа, ця пам'ятка могла мати як політичну, так і релігійну мету Фото: Daily Mail

Інші доісторичні мегаліти по всій Британії, як правило, побудовані з каменів, які привезли з відстані в середньому 7 км. Вчені вважають, що будівельники Стоунхенджа намагалися, хоч і безуспішно, встановити якусь форму політичного об'єднання і спільної ідентичності на більшій частині Британії за допомогою каменів, здобутих у різних місцях. Ці камені були символами різних стародавніх спільнот.

Автори дослідження припускають, що вівтарний камінь, імовірно, прибув у Стоунхендж на другому етапі будівництва пам'ятки. Ці часові рамки збігаються зі значним перерозподілом населення, оскільки іммігранти прибували до Британії з материкової Європи і впливали на острівне неолітичне суспільство.

Вчені вважають, що розміщення вівтарного каменю в Стоунхенджі було спробою об'єднати націю у відповідь на приплив нових жителів з материкової Європи. На жаль, культура корінного британського населення до моменту завершення будівництва Стоунхенджа була майже повністю витіснена культурою іммігрантів.

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