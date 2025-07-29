На одному з каменів Стоунхенджа знайшли неприродні відмітини (фото)

Результати нового дослідження засвідчили, що люди кам'яного віку справді самотужки перемістили каміння Стоунхенджа на відстань у 200 км. Раніше вважалося, що камені приніс у це місце льодовик.

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Йдеться про камені, які стоять у внутрішньому колі Стоунхенджа. Хоча вони й не найбільші в усій конструкції, кожен із них важить близько 3,5 тонни, пише Science Alert.

"Неможливо переоцінити людські зусилля, витрачені на перенесення таких величезних каменів. Це вказує на вражаючий рівень планування та організації в епоху неоліту", — говорить автор дослідження археолог Річард Бевінс з Університету Аберістуїта.

Ще 1924 року британський археолог Вільям Гоулі виявив валун Ньюелла. Він був дуже схожий на один із блакитних каменів Стоунхенджа, на якому були знайдені сліди від перенесення льодовиком. Тоді вчені припускали, що льодовики перенесли як маленькі камені, такі як валун Ньюелла, так і великі, з яких був побудований Стоунхендж.

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Відтоді теорія про перенесення льодовиками конкурує з гіпотезою про те, що їх перемістили люди.

Але Бевінс зі своєю командою вважає, що сліди на каменях залишили зовсім не льодовики, а люди. До рукотворних відмітин також додалися сліди вивітрювання поверхні. Команда стверджує, що на краях валунів Стоунхенджа є відмітини, які з'явилися внаслідок навмисної обробки, а не ерозії. Учені вважають, що валун Ньюелла відколовся від каменю 32d в Уельсі.

Валун в Уельсі, від якого міг відколотися камінь 32d Фото: Bevin et al, J. Archaeol. Sci. Rep., 2025

Новий аналіз показав, що камінь родом зі скельного відслонення в горах Преселі в Уельсі, відомого як Крейг Рос-і-Фелін.

"Отримана геохімічна сигнатура була ідеальною, у нас не залишилося сумнівів щодо походження цього каменю", — кажуть дослідники.

Не всі згодні з новими висновками команди, інші вчені продовжують дотримуватися теорії про те, що камені були перенесені льодовиками, а не людьми. Водночас Бевінс каже, що якби блакитне каміння Стоунхенджа було перенесено льодовиками, то мало б залишитися більше таких самих каменів навколо цього місця.

"Відсутність плямистих долеритових валунів на схід від околиць Нарберта свідчить про те, що це каміння було перенесено людиною", — підсумовують автори дослідження.

Щоправда, вони поки що не можуть пояснити, яким саме чином люди з неоліту змогли перемістити настільки величезні камені, на такі величезні відстані.

Інше дослідження вже показало, що центральний камінь Стоунхенджа, судячи з усього, було перенесено на 750 км із Шотландії.

Нагадаємо, археологи з'ясували, навіщо побудували Стоунхендж. Знаменитий пам'ятник міг мати політичну функцію, але в кінцевому підсумку виявився повним провалом.