Ядерная зима будет хуже любых прогнозов: настоящая катастрофа начнется на 9 год после взрыва

Команда ученых из Университета штата Пенсильвания провела исследование, в котором попыталась определить, как ядерная война повлияет на продовольственную безопасность во всем мире. Результаты работы оказались еще более страшными, чем предполагалось.

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Исследователи взяли за основу мировое производство кукурузы, которая является самой производимой зерновой культурой в мире. Моделирование показало, что в наихудшем сценарии ядерное оружие нанесет непоправимый урон атмосферным системам Земли, что сократит производство только кукурузы на 87%, пишет Gizmodo.

В свою модель ученые включили 38 572 места выращивания кукурузы для 6 разных сценариев ядерной войны. Модель имитировала условия ядерной зимы, которая может возникнуть после крупномасштабной ядерной войны. Во время этого климатического сценария черный углерод или сажа поднимется в небо и закроет солнечный свет. После чего температура на всей планете резко упадет, что может длиться десятилетиями. Этого срока будет достаточно, чтобы полностью уничтожить сельское хозяйство на всей планете, говорят ученые.

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Но опасность представляет не только сажа. В своей работе команда также изучила воздействие УФ-лучей типа В на растительность на Земле. Дело в том, что озоновый слой обычно препятствует проникновению большей части такого излучения, но он ослабнет после ядерной войны.

Науке известно, что УФ-излучение типа В повреждает ДНК, а также препятствует фотосинтезу растений. Новая модель показала, как растущее воздействие такого источника энергии повлияет на систему почва-растение-атмосфера.

Результаты оказались еще хуже, чем предполагалось. В “наилучшем сценарии” произойдет региональная ядерная война, которая отправит прямиком в небо такое количество сажи, что годовое производство кукурузы сократится на 7%. Ведущий автор исследования метеоролог Юнин Ши говорит, что это серьезно повлияет на мировую продовольственную систему.

Глобальная же ядерная война выбросит в атмосферу невероятные 165 миллионов тонн сажи, что сократит урожаи кукурузы на 80%.

Но радиационный ущерб достигнет своего пика только на 8-9 год после ядерного взрыва, что дополнительно снизит производство кукурузы на 7%.

“Взрывная волна и огненный шар от ядерного взрыва образуют оксиды азота в стратосфере Земли. В сочетании с сажей в небе это быстро разрушит озоновый слой, увеличив уровень ультрафиолетового излучения типа В у самой поверхности Земли”, - объясняет Ши.

Также авторы исследования составили план, который может помочь человечеству подготовиться либо к ядерной войне, либо взрыву супервулкана, который также может заблокировать солнечный свет. Эксперты рекомендуют создать наборы, который смогут поддерживать сельское хозяйство в таких сложных условиях. Речь идет о запасах семян сельскохозяйственных культур, которые способны расти в более прохладных условиях.

“Такие наборы смогут поддерживать производство продовольствия в нестабильные годы после ядерной войны, пока будут восстанавливаться цепочки поставок и инфраструктура”, - подытожил ведущий автор статьи эксперт по экологическим системам Армен Кеманян.

Напомним, ученые рассказали, что сажать после ядерной войны. Катастрофа глобального масштаба, которая может привести к ядерной зиме, оставит миллионы выживших людей без пропитания. Но новое исследование показало, какие культуры стоит выращивать в постапокалиптическом мире.