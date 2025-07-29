Ядерна зима буде гіршою за будь-які прогнози: справжня катастрофа почнеться на 9 рік після вибуху

Команда вчених з Університету штату Пенсільванія провела дослідження, в якому спробувала визначити, як ядерна війна вплине на продовольчу безпеку в усьому світі. Результати роботи виявилися ще страшнішими, ніж передбачалося.

Related video

Дослідники взяли за основу світове виробництво кукурудзи, яка є найбільш виробленою зерновою культурою у світі. Моделювання показало, що в найгіршому сценарії ядерна зброя завдасть непоправної шкоди атмосферним системам Землі, що скоротить виробництво тільки кукурудзи на 87%, пише Gizmodo.

У свою модель вчені включили 38 572 місця вирощування кукурудзи для 6 різних сценаріїв ядерної війни. Модель імітувала умови ядерної зими, яка може виникнути після великомасштабної ядерної війни. Під час цього кліматичного сценарію чорний вуглець або сажа підніметься в небо і закриє сонячне світло. Після чого температура на всій планеті різко впаде, що може тривати десятиліттями. Цього терміну буде достатньо, щоб повністю знищити сільське господарство на всій планеті, кажуть учені.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але небезпеку становить не тільки сажа. У своїй роботі команда також вивчила вплив УФ-променів типу В на рослинність на Землі. Річ у тім, що озоновий шар зазвичай перешкоджає проникненню більшої частини такого випромінювання, але він ослабне після ядерної війни.

Науці відомо, що УФ-випромінювання типу В пошкоджує ДНК, а також перешкоджає фотосинтезу рослин. Нова модель показала, як зростаючий вплив такого джерела енергії вплине на систему ґрунт-рослина-атмосфера.

Результати виявилися ще гіршими, ніж передбачалося. У "найкращому сценарії" відбудеться регіональна ядерна війна, яка відправить прямо в небо таку кількість сажі, що річне виробництво кукурудзи скоротиться на 7%. Провідний автор дослідження метеоролог Юнін Ши каже, що це серйозно вплине на світову продовольчу систему.

Глобальна ж ядерна війна викине в атмосферу неймовірні 165 мільйонів тонн сажі, що скоротить врожаї кукурудзи на 80%.

Але радіаційний збиток досягне свого піку тільки на 8-9 рік після ядерного вибуху, що додатково знизить виробництво кукурудзи на 7%.

"Вибухова хвиля і вогняна куля від ядерного вибуху утворюють оксиди азоту в стратосфері Землі. У поєднанні з сажею в небі це швидко зруйнує озоновий шар, збільшивши рівень ультрафіолетового випромінювання типу В біля самої поверхні Землі", — пояснює Ши.

Також автори дослідження склали план, який може допомогти людству підготуватися або до ядерної війни, або вибуху супервулкана, який також може заблокувати сонячне світло. Експерти рекомендують створити набори, які зможуть підтримувати сільське господарство в таких складних умовах. Йдеться про запаси насіння сільськогосподарських культур, які здатні рости в більш прохолодних умовах.

"Такі набори зможуть підтримувати виробництво продовольства в нестабільні роки після ядерної війни, поки відновлюватимуться ланцюжки поставок та інфраструктура", — підсумував провідний автор статті експерт з екологічних систем Армен Кеманян.

Нагадаємо, вчені розповіли, що садити після ядерної війни. Катастрофа глобального масштабу, яка може призвести до ядерної зими, залишить мільйони людей, що вижили, без їжі. Але нове дослідження показало, які культури варто вирощувати в постапокаліптичному світі.