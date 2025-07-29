Самые редкие кошки Азии: огненного тигра засняли, крадущимся в лесу (видео)

Чрезвычайно редкую азиатскую золотую кошку, крадущуюся по тайскому лесу, засняла фотоловушка. О поведении этих животных все еще известно совсем немного, так как они считаются самыми редкими кошками во всей Азии.

Related video

Фотоловушки – очень полезный инструмент для фиксации и изучения поведения животных, особенно неуловимых видов. Кроме того, они считаются недорогим и неинвазивным способом мониторинга популяций диких животных, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Редкая золотая кошка в лесах Таиланда

В национальном парке Кхао Луанг фотоловушка зафиксировала движение азиатской золотой кошки (Catopuma temminckii), которую иногда называют кошкой Темминка, в честь зоолога Конрада Якоба Темминка, впервые описавшего этот вид в 1827 году. В Таиланде вид также известен как "огненный тигр".

Эти кошки среднего размера, встречаются на большей территории Юго-Восточной Азии и обитают в самых разных лесных районах. Тем не менее вид считается самой редкой кошкой Азии и часто остается в тени более крупных видов, таких как снежные барсы и тигры.

Кадры огненного тигра были сняты 8 июля Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений правительства Таиланда. Ученые отмечают, что сегодня вид сталкивается с множеством угроз, но наиболее серьезными считаются:

утрата среды обитания;

незаконная торговля.

В результате азиатских золотых кошек внесли в список находящихся под угрозой исчезновения, а популяция оценивается примерно в 7000 особей.

Как выглядит огненный тигр Таиланда

Экземпляр, запечатленный на камеру, демонстрирует золотистую шерсть, однако ученые отмечают, что на самом деле вид имеет шесть цветовых морф, в том числе:

серая;

коричневая;

темно-коричневая;

черная;

пятнистая.

По словам исследователей, азиатских золотых кошек можно узнать по белым и черным полосам, проходящим от щек до макушки, и черным ушам. Представители вида также известны своей характерной походкой: во время ходьбы животные обычно поднимают хвост.

Предполагается, что азиатские золотые кошки весят от 9 до 16 килограммов, что вдвое-втрое больше домашней кошки, причем самцы обычно больше самок.

В то же время о поведении огненного тигра Таиланда известно чрезвычайно мало. Ранее предполагалось, что представители охотятся на грызунов, однако исследования показали, что у них более универсальный и приспосабливающийся рацион: мелкие рептилии, птицы и даже копытные, например, олени. В некоторых частях ареала азиатские золотые кошки также могут охотиться на обезьян и диких свиней.

Ранее Фокус писал о том, что очень редкую кошку запечатлели на камеру.