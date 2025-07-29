Найрідкісніші кішки Азії: вогняного тигра зняли, коли він крався лісом (відео)

Надзвичайно рідкісну азійську золоту кішку, що крадеться тайським лісом, зняла фотопастка. Про поведінку цих тварин все ще відомо зовсім небагато, оскільки вони вважаються найрідкіснішими кішками у всій Азії.

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Фотопастки — дуже корисний інструмент для фіксації та вивчення поведінки тварин, особливо невловних видів. Крім того, вони вважаються недорогим і неінвазивним способом моніторингу популяцій диких тварин, пише IFLScience.

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Рідкісна золота кішка в лісах Таїланду

У національному парку Кхао Луанг фотопастка зафіксувала рух азійської золотої кішки (Catopuma temminckii), яку інколи називають кішкою Темминка, на честь зоолога Конрада Якоба Темминка, який уперше описав цей вид 1827 року. У Таїланді вид також відомий як "вогненний тигр".

Ці кішки середнього розміру, трапляються на більшій території Південно-Східної Азії й мешкають у найрізноманітніших лісових районах. Проте вид вважається найрідкіснішою кішкою Азії й часто залишається в тіні більших видів, таких як снігові барси та тигри.

Кадри вогняного тигра були зняті 8 липня Департаментом національних парків, дикої природи та охорони рослин уряду Таїланду. Учені зазначають, що сьогодні вид стикається з безліччю загроз, але найсерйознішими вважаються:

втрата середовища проживання;

незаконна торгівля.

Унаслідок цього азійських золотих кішок внесли до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення, а популяцію оцінюють приблизно в 7000 особин.

Який вигляд має вогняний тигр Таїланду

Примірник, зафіксований на камеру, демонструє золотисту шерсть, проте вчені зазначають, що насправді вид має шість колірних морфів, зокрема:

сіра;

коричнева;

темно-коричнева;

чорна;

плямиста.

За словами дослідників, азійських золотих кішок можна впізнати за білими й чорними смугами, що проходять від щік до верхівки, і чорними вухами. Представники виду також відомі своєю характерною ходою: під час ходьби тварини зазвичай підіймають хвіст.

Передбачається, що азійські золоті кішки важать від 9 до 16 кілограмів, що вдвічі-втричі більше за домашню кішку, причому самці зазвичай більші за самок.

Водночас про поведінку вогняного тигра Таїланду відомо надзвичайно мало. Раніше припускали, що представники полюють на гризунів, проте дослідження показали, що вони мають більш універсальний раціон, який можна пристосувати: дрібні рептилії, птахи та навіть копитні, наприклад, олені. У деяких частинах ареалу азійські золоті кішки також можуть полювати на мавп і диких свиней.

Раніше Фокус писав про те, що дуже рідкісну кішку сфотографували на камеру.