Остров-призрак появился и исчез в Каспийском море: его ширина составляла 400 метров (фото)

Серия спутниковых снимков показала краткую, но захватывающую жизнь острова-призрака в Каспийском море. Остров появился благодаря извержению подводного вулкана.

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Масса суши поднялась над кромкой воды в конце 2023 года над подводным вулканом Кумани-Бэнк, который находится в 24 км от восточного побережья Азербайджана. Спутниковые снимки NASA показали, что к моменту полного формирования ширина острова составляла около 400 метров, пишет Live Science.

Но сам остров оставался нестабильным, на последней фотографии, которая была сделана в декабре 2024 года, видно, что остров-призрак постепенно исчезает.

Остров-призрак у берегов Азербайджана Фото: NASA/USGS/Landsat/Wanmei Liang

“Практически размылся, исчезнув из виду, словно призрак”, - написали представители Земной обсерватории NASA.

К настоящему времени остров полностью исчез.

Впервые подводный грязевой вулкан Кумани-Бэнк открыли в 1861 году, с того момента он извергался восемь раз. Каждое из этих извержений длилось не больше нескольких дней, некоторые из них приводили к формированию островов-призраков.

Во время самого сильного извержения Кумани-Бэнк, которое произошло в 1950 году, появился остров шириной 700 метров. Он возвышался над уровнем моря на 6 метров.

По словам ученых, такие грязевые вулканы как Кумани-Бэнк, извергают на поверхность перегретую кашицу из грязи, воды, лавы и пепла.

В Азербайджане находится наибольшее количество грязевых вулканов на Земле. Речь идет о более 300 грязевых жерл, которые располагаются как на суше, так и в море. Это связано с расположением страны над так называемо “зоной конвергенции”. Иными словами в этом месте сталкиваются Аравийская и Евразийская тектонические плиты, а это в свою очередь, приводит к геотермальной активности.

К счастью, грязевые вулканы не настолько активны, как их другие виды. Но они содержать большое количество сжатого природного газа. Он может воспламеняться от искр, которые могут появляться при столкновении камне, что приводит к спорадическим выбросам пламени.

Кумани-Бэнк один раз выбросил в небо столб огня, высота которого составляла несколько метров. Его зафиксировали над Каспийским морем в 2021 году.

Отмечается, что негрязевые вулканы также могут создавать временные острова или острова-призраки.

К примеру, в 2015 году в южной части Тихого океана над вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай появился остров, чья площадь составила 1,9 кв. км. Но в январе 2022 года остров был уничтожен тем же вулканом, который его породил. Это произошло во время извержения вулкана Тонга, которое стало самым мощным за всю историю наблюдений.

Напомним, извержение вулкана Тонга изменило атмосферу Земли на годы. Новое исследование показывает, что извержение подводного вулкана существенно повлияло на земную атмосферу и это влияние распространится на годы.