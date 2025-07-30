Острів-привид з'явився і зник у Каспійському морі: його ширина становила 400 метрів (фото)

Серія супутникових знімків показала коротке, але захопливе життя острова-примари в Каспійському морі. Острів з'явився завдяки виверженню підводного вулкана.

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Маса суші піднялася над крайкою води наприкінці 2023 року над підводним вулканом Кумані-Бенк, що розташований за 24 км від східного узбережжя Азербайджану. Супутникові знімки NASA показали, що до моменту повного формування ширина острова становила близько 400 метрів, пише Live Science.

Але сам острів залишався нестабільним, на останній світлині, яку було зроблено в грудні 2024 року, видно, що острів-привид поступово зникає.

Острів-привид біля берегів Азербайджану Фото: NASA/USGS/Landsat/Wanmei Liang

"Практично розмився, зникнувши з поля зору, немов привид", — написали представники Земної обсерваторії NASA.

До теперішнього часу острів повністю зник.

Уперше підводний грязьовий вулкан Кумані-Бенк відкрили 1861 року, відтоді він вивергався вісім разів. Кожне з цих вивержень тривало не більше кількох днів, деякі з них призводили до формування островів-примар.

Під час найсильнішого виверження Кумані-Бенк, яке сталося 1950 року, з'явився острів завширшки 700 метрів. Він височів над рівнем моря на 6 метрів.

За словами вчених, такі грязьові вулкани, як Кумані-Бенк, вивергають на поверхню перегріту кашку з бруду, води, лави й попелу.

В Азербайджані знаходиться найбільша кількість грязьових вулканів на Землі. Йдеться про понад 300 грязьових жерл, які розташовуються як на суші, так і в морі. Це пов'язано з розташуванням країни над так званою "зоною конвергенції". Іншими словами, в цьому місці стикаються Аравійська та Євразійська тектонічні плити, а це, своєю чергою, призводить до геотермальної активності.

На щастя, грязьові вулкани не настільки активні, як їхні інші види. Але вони містять велику кількість стисненого природного газу. Він може спалахувати від іскор, які можуть з'являтися під час зіткнення каменів, що призводить до спорадичних викидів полум'я.

Кумані-Бенк один раз викинув у небо стовп вогню, висота якого становила кілька метрів. Його зафіксували над Каспійським морем 2021 року.

Зазначається, що негрязьові вулкани також можуть створювати тимчасові острови або острови-привиди.

Наприклад, у 2015 році в південній частині Тихого океану над вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай з'явився острів, чия площа становила 1,9 кв. км. Але в січні 2022 року острів був знищений тим самим вулканом, який його породив. Це сталося під час виверження вулкана Тонга, яке стало найпотужнішим за всю історію спостережень.

Нагадаємо, виверження вулкана Тонга змінило атмосферу Землі на роки. Нове дослідження показує, що виверження підводного вулкана істотно вплинуло на земну атмосферу і цей вплив пошириться на роки.