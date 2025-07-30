Лох-несское чудовище вынырнуло из воды: туристка утверждает, что засняла мифическое существо (фото)

Туристы утверждают, что смогли заснять Лох-несское чудовище, которое выныривало из воды. Охотники за Несси утверждают, что это было первое появление чудовища этим летом.

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Женщина по имени Ливия сделала снимки во время своей прогулки по замку Уркхарт на берегу озера Лох-Несс. На снимках видно, как черная фигура поднимается из воды и обратно ныряет, двигаясь против течения, пишет Daily Mail.

В Центре исследований Лох-Несс заявили, что на кадрах действительно может быть мифическое чудовище, поисками которого занимается эта организация.

Новый снимок Лох-несского чудовища Фото: LNC/Pen News

“Это всегда волнительный момент, когда новое появление пробуждает больший интерес к озеру и его обитателям. Видео Ливии безусловно заинтересовало людей, даже если это был тюлень, ветка дерева или же голова монстра”, - заявили в центре.

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Также охотники на Несси добавили, что это было первое наблюдение монстра с мая этого года.

В это же время у Центра исследований Лох-Несса появился новый капитан Стив Глю, который станет у штурвала исследовательского судна Deepscan. Оно оснащено гидролокатором для исследования глубин озера.

Глю утверждает, что и сам видел Лох-несское чудовище в 2019 году, когда вел свой катер на юг по озеру.

“Внезапно из воды показались классические горбы, которые то исчезали, то снова появлялись над кромкой воды. Я схватил телефон и успел сделать снимок какой-то темной массы, поднимающейся к поверхности. До сих пор я считаю, что мне удалось мельком увидеть чудовище”, - говорит новый капитан исследовательского судна.

На снимке, который сделал Глю, действительно, виден какой-то черный горб, который возвышается над водой.

В Центре надеются, что их корабль Deepscan сможет в конце концов подтвердить или опровергнуть миф о Лох-несском чудовище.

Напомним, охотники за Лох-несским чудовищем действительно видят что-то в озере. Новое исследование показало, что многие охотники за Лох-несским чудовищем действительно видят нечто в озере. Эксперты говорят, что часть очевидцев совсем не врет о своем опыте.