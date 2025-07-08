Охотники за Лох-несским чудовищем действительно видят что-то в озере: показало исследование

Новое исследование показало, что многие охотники за Лох-несским чудовищем действительно видят нечто в озере. Эксперты говорят, что часть очевидцев совсем не врет о своем опыте.

Related video

Работа исследователей показала, что далеко не все свидетельства о Лох-несском чудовище являются правдой, и ученые смогли отделить реальные истории от лжи. В своем исследовании эксперты сравнили рассказы очевидцев с популярными изображениями Лох-несского чудовища, пишет Daily Mail.

Как оказалось, стереотипная Несси, чья длинная шея изгибается над озером, описывается небольшим количеством людей. Остальная же часть очевидцев описывают совершенно другую картину. И это, по словам ученых, говорит о том, что большинство людей видит в озере что-то настоящее.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

“Я уверен, что есть лжецы, которые рассказывают небылицы, но я также считаю, что большинство очевидцев сообщают о реальном опыте. Это не значит, что они действительно видят Лох-несское чудовище в озере, но они точно видят в воде нечто реальное”, - говорит автор исследования Чарльз Пэкстон из Университета Сент-Эндрюс.

Для того, чтобы собрать данные о том, как Несси изображается в популярной культуре, команда исследователей изучила популярные изображения мифического монстра. Дальнейший анализ показал, что примерно в 30% случаев существо описывается в литературе с высоко поднятой шеей над водой. Но только 1,5% наблюдений совпадали с таким описанием.

“Именно здесь кроется несоответствие. Это говорит о том, что не все очевидцы находятся под влиянием образов, которые видят в каждой сувенирной лавке вокруг озера”, - добавляет автор исследования.

Но случаи, когда Лох-несское чудовище описывается, как плывущее с высоко поднятой и изогнутой шеей, скорее всего, являются ложью.

По словам Пэкстона, во-первых, это биологически невозможно.

“Это действительно самый неэффективный способ передвижения по воде. Поэтому люди, которые говорят об этом, скорее всего, лгут”, - подытожил эксперт.

Напомним, Центр Лох-Несса утверждает, что было зафиксировано первое появление Лох-несского чудовища в этом году. Снимок странной темной массы под водой озера Лох-Несс был назван первым наблюдением Несси в 2025 году.