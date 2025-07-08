Мисливці за Лох-несським чудовиськом справді бачать щось в озері: показало дослідження

Нове дослідження показало, що багато мисливців за Лох-неським чудовиськом справді бачать щось в озері. Експерти кажуть, що частина очевидців зовсім не бреше про свій досвід.

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Робота дослідників показала, що далеко не всі свідчення про Лох-неське чудовисько є правдою, і вчені змогли відокремити реальні історії від брехні. У своєму дослідженні експерти порівняли розповіді очевидців із популярними зображеннями Лох-неського чудовиська, пише Daily Mail.

Як виявилося, стереотипна Нессі, чия довга шия вигинається над озером, описується невеликою кількістю людей. Інша ж частина очевидців описують зовсім іншу картину. І це, за словами вчених, свідчить про те, що більшість людей бачить в озері щось справжнє.

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"Я впевнений, що є брехуни, які розповідають небилиці, але я також вважаю, що більшість очевидців повідомляють про реальний досвід. Це не означає, що вони справді бачать Лох-неське чудовисько в озері, але вони точно бачать у воді щось реальне", — каже автор дослідження Чарльз Пекстон з Університету Сент-Ендрюс.

Для того, щоб зібрати дані про те, як Нессі зображується в популярній культурі, команда дослідників вивчила популярні зображення міфічного монстра. Подальший аналіз показав, що приблизно в 30% випадків істота описується в літературі з високо піднятою шиєю над водою. Але тільки 1,5% спостережень збігалися з таким описом.

"Саме тут криється невідповідність. Це говорить про те, що не всі очевидці перебувають під впливом образів, які бачать у кожній сувенірній крамниці довкола озера", — додає автор дослідження.

Але випадки, коли Лох-неське чудовисько описується, як таке, що пливе з високо піднятою і вигнутою шиєю, найімовірніше, є брехнею.

За словами Пекстона, по-перше, це біологічно неможливо.

"Це справді найнеефективніший спосіб пересування по воді. Тому люди, які говорять про це, найімовірніше, брешуть", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Центр Лох-Несса стверджує, що було зафіксовано першу появу Лох-Неського чудовиська цього року. Знімок дивної темної маси під водою озера Лох-Несс було названо першим спостереженням Нессі у 2025 році.