Перше спостереження Лох-несського чудовиська у 2025 році: монстр показався з води

Центр Лох-Несса стверджує, що було зафіксовано першу появу Лох-Неського чудовиська цього року.

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Знімок дивної темної маси під водою озера Лох-Несс було названо першим спостереженням Нессі у 2025 році, пише Daily Mail.

Згідно з даними Центру Лох-Несса, фотографію зробив очевидець на пляжі Дорес, який розташовується в північній частині озера. Чоловік, на ім'я Джон, зробив знімок на камеру свого телефону, і нібито зміг зафіксувати частину тіла Лох-Неського чудовиська.

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Очевидець спостерігав за темними плямами під водою протягом кількох хвилин. Тепер же Центр Лох-Несса назвав інцидент першим спостереженням міфічного монстра у 2025 році.

"За ці роки у нас було безліч спостережень, але це недавнє було особливо захопливим. Умови цього дня були абсолютно ідеальними. Це цілком може бути нашим першим значним спостереженням цього року, ще більше підігріваючи таємницю, що оточує Лох-Несс і його найвідомішого мешканця", — заявила генеральний менеджер Центру Лох-Нессс Нагіна Ісхак.

Центр уже протягом двох років співпрацює з добровольчою дослідницькою групою Loch Ness Exploration (LNE), проводячи The Quest — масове полювання на чудовисько. Також Центр співпрацює з Університетом Абердіна, використовуючи передові технології для розгадки таємниці Нессі.

"Ми хочемо розгадати таємницю Нессі раз і назавжди. Наша попередня співпраця з Університетом Абердіна та Loch Ness Exploration дала нам змогу значно просунути наші дослідницькі зусилля. І це останнє потенційне спостереження — нагадування про те, що таємниця Лох-Несса далека від розгадки", — додала Ісхак.

Але це далеко не єдиний раз, коли у 2025 році нібито бачили Нессі.

Еойн О'Фаодагейн на записі з веб-камери помітив, як щось підіймалося й опускалося у воді, імовірно його довжина становила близько 6 метрів. На кадрах від 26 січня можна побачити пару чорних горбів, які підіймалися й опускалися у воду.

Наразі Офіційний регістр спостережень за чудовиськом Лох-Несса поки не додав жодного з інцидентів до своїх записів.

Нагадаємо, у вчених є просте пояснення Лох-несському чудовиську. За словами експерта-дослідника Алана Маккена, який є засновником Loch Ness Exploration (LNE), насправді простим поясненням може бути природне явище, відоме як "стоячі хвилі".