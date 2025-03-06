Первое наблюдение Лох-несского чудовища в 2025 году: монстр показался из воды

Центр Лох-Несса утверждает, что было зафиксировано первое появление Лох-несского чудовища в этом году.

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Снимок странной темной массы под водой озера Лох-Несс был назван первым наблюдением Несси в 2025 году, пишет Daily Mail.

Согласно данным Центра Лох-Несса, фотография была сделана очевидцем на пляже Дорес, который располагается в северной части озера. Мужчина по имени Джон сделал снимок на камеру своего телефона, и якобы смог запечатлеть часть тела Лох-несского чудовища.

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Очевидец наблюдал за темными пятнами под водой в течение нескольких минут. Теперь же Центр Лох-Несса назвал инцидент первым наблюдением мифического монстра в 2025 году.

"За эти годы у нас было множество наблюдений, но это недавнее было особенно захватывающим. Условия в этот день были абсолютно идеальными. Это вполне может быть нашим первым значительным наблюдением в этом году, еще больше подогревая тайну, окружающую Лох-Несс и его самого известного обитателя", — заявила генеральный менеджер Центра Лох-Нессс Нагина Исхак.

Центр уже на протяжении двух лет сотрудничает с добровольческой исследовательской группой Loch Ness Exploration (LNE), проводя The Quest — массовую охоту на чудовище. Также Центр сотрудничает с Университетом Абердина, используя передовые технологии для разгадки тайны Несси.

"Мы хотим разгадать тайну Несси раз и навсегда. Наше предыдущее сотрудничество с Университетом Абердина и Loch Ness Exploration позволило нам значительно продвинуть наши исследовательские усилия. И это последнее потенциальное наблюдение — напоминание о том, что тайна Лох-Несса далека от разгадки", — добавила Исхак.

Но это далеко не единственный раз, когда в 2025 году якобы видели Несси.

Эойн О'Фаодагейн на записи с веб-камеры заметил, как нечто поднималось и опускалось в воде, предположительно его длина составляла около 6 метров. На кадрах от 26 января можно увидеть пару черных горбов, которые поднимались и опускались в воду.

На данный момент Официальный регистр наблюдений за чудовищем Лох-Несса пока не добавил ни один из инцидентов в свои записи.

Напомним, у ученых есть простое объяснение Лох-несскому чудовищу. По словам эксперта-исследователя Алана Маккена, который является основателем Loch Ness Exploration (LNE), на самом деле простым объяснением может быть природное явление, известное как "стоячие волны".