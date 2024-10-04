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МирФан

Охота за Несси: в озере Лох-Несс заметили таинственную фигуру (фото, видео)

лох-несское чудовище, лох-несс, несси
Фото: Getty Images | Памятник Несси в озере Лох-Несс

Мифический обитатель знаменитого шотландского озера столетиями прячется от туристов и исследователей. Но, возможно, Несси удалось обнаружить.

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Несси, как ласково называют знаменитое Лох-несское чудовище, таинственного обитателя одноименного озера в Шотландии, возможно, обнаружено. Шон Слогги, опытный местный шкипер, обнаружил на гидролокаторе загадочную фигуру. Об этом пишет Daily Mail.

Новое изображение Несси

Хотя источник звука остается неясным, 30-летний Слогги говорит, что "никогда не видел ничего подобного".

"Странность происходящего была пугающей — это то, что лишает дара речи", — сказал он.

Сонар показал, что на глубине около 98 метров скрывается большой объект, который ошеломленный капитан описал как "самое большое, что я когда-либо видел". Неизвестный объект был обнаружен еще 22 сентября.

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Сонар обнаружил на дне Лох-Несс таинственный объект
Фото: Скриншот

Учитывая его вытянутую форму и характерные особенности, указывающие на наличие воздушных карманов, команда не могла не задаться вопросом, связаны ли показания сонара с известным Лох-несским чудовищем.

Несмотря на то, что они вернулись на место происшествия для расследования, таинственный объект исчез, оставив команду в недоумении.

"Мы видели всевозможные виды рыб, которых здесь быть не должно, но это? Это было нечто особенное", — сказал Слогги.

Как ни странно, последний крупный гидролокационный контакт в озере Лох-Несс произошел почти ровно четыре года назад, 24 сентября 2020 года.

Эта новость появилась вскоре после того, как фотограф опубликовала "убедительные" фотографии того, что, по ее мнению, является мифическим Лох-несским чудовищем, после того как держала их в секрете в течение пяти лет.

52-летняя Чи Келли сделала фотографии существа из шотландского фольклора, но не показывала их, опасаясь насмешек.

Первые 15 изображений были представлены в прошлом году, и теперь подкаст The Cryptid Factor опубликовал и проанализировал все имеющиеся снимки: 71 кадр.

Изображения были объединены в видео, и на них, по-видимому, видно, как что-то движется по озеру Лох-Несс.

Несмотря на то, что многие изображения так называемого монстра, включая знаменитую фотографию, сделанную в 1934 году полковником Робертом Кеннетом Уилсоном, оказались подделками, это не помешало туристам ежегодно приезжать в этот район в надежде увидеть мифическое чудовище.

Что такое Лох-несское чудовище

Слухи о странном существе, живущем в водах озера Лох-Несс, ходят уже несколько десятилетий, однако доказательств, подтверждающих эти утверждения, найдено мало.

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Предположительный облик Лох-несского чудовища
Фото: Shutterstock

Одно из первых наблюдений, которое, как полагают, и стало причиной современной лихорадки Несси, произошло 2 мая 1933 года.

В этот день газета Inverness Courier опубликовала статью о местной паре, которая утверждала, что видела "огромное животное, катающееся и ныряющее по поверхности".

Еще одно известное сообщение о наблюдении — фотография, сделанная в 1934 году полковником Робертом Кеннетом Уилсоном.

Позже один из участников, Крис Сперлинг, разоблачил это как мистификацию, признавшись на смертном одре, что фотографии были постановочными.

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Самое знаменитое фото Несси, которое считается мистификацией

Считается, что первое зарегистрированное наблюдение за чудовищем произошло в 565 году нашей эры, когда ирландский миссионер Святой Колумба наткнулся на гигантского зверя в реке Несс. Настоятель Айонского монастыря писал, что "святой человек изгнал чудовище молитвой".

Но никто так и не дал удовлетворительного объяснения этим наблюдениям, хотя в 2019 году "эксперт по Несси" Стив Фелтхэм, который 24 года наблюдал за озером, заявил, что, по его мнению, на самом деле это был гигантский обыкновенный сом, обитающий в водах Балтийского и Каспийского морей в Европе.

Но интерес к Несси не угасает. О встречах с "чудовищем" заявляют многие туристы и местные жители, описывают существо с длинной шеей и щитки на хребте. Некоторые полагают, что Несси — это длинношеий плезиозавр, который каким-то образом выжил, когда все остальные динозавры вымерли.

Скептики полагают, что туристов пугает огромный осетр или вовсе затонувшие шотландские сосны, которые всплывают на поверхность и могут напоминать живое существо. И шутят, что шансы увидеть Лох-несское чудовище возрастают после нескольких порций шотландского виски.

Напомним, в сентябре исследователи озера Лох-Несс предположили, что в озере живет не одно чудовище, а два. И даже показали видео, подтверждающее их слова.