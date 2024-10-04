Охота за Несси: в озере Лох-Несс заметили таинственную фигуру (фото, видео)

Мифический обитатель знаменитого шотландского озера столетиями прячется от туристов и исследователей. Но, возможно, Несси удалось обнаружить.

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Несси, как ласково называют знаменитое Лох-несское чудовище, таинственного обитателя одноименного озера в Шотландии, возможно, обнаружено. Шон Слогги, опытный местный шкипер, обнаружил на гидролокаторе загадочную фигуру. Об этом пишет Daily Mail.

Новое изображение Несси

Хотя источник звука остается неясным, 30-летний Слогги говорит, что "никогда не видел ничего подобного".

"Странность происходящего была пугающей — это то, что лишает дара речи", — сказал он.

Сонар показал, что на глубине около 98 метров скрывается большой объект, который ошеломленный капитан описал как "самое большое, что я когда-либо видел". Неизвестный объект был обнаружен еще 22 сентября.

Сонар обнаружил на дне Лох-Несс таинственный объект Фото: Скриншот

Учитывая его вытянутую форму и характерные особенности, указывающие на наличие воздушных карманов, команда не могла не задаться вопросом, связаны ли показания сонара с известным Лох-несским чудовищем.

Несмотря на то, что они вернулись на место происшествия для расследования, таинственный объект исчез, оставив команду в недоумении.

"Мы видели всевозможные виды рыб, которых здесь быть не должно, но это? Это было нечто особенное", — сказал Слогги.

Как ни странно, последний крупный гидролокационный контакт в озере Лох-Несс произошел почти ровно четыре года назад, 24 сентября 2020 года.

Эта новость появилась вскоре после того, как фотограф опубликовала "убедительные" фотографии того, что, по ее мнению, является мифическим Лох-несским чудовищем, после того как держала их в секрете в течение пяти лет.

52-летняя Чи Келли сделала фотографии существа из шотландского фольклора, но не показывала их, опасаясь насмешек.

Первые 15 изображений были представлены в прошлом году, и теперь подкаст The Cryptid Factor опубликовал и проанализировал все имеющиеся снимки: 71 кадр.

Изображения были объединены в видео, и на них, по-видимому, видно, как что-то движется по озеру Лох-Несс.

Несмотря на то, что многие изображения так называемого монстра, включая знаменитую фотографию, сделанную в 1934 году полковником Робертом Кеннетом Уилсоном, оказались подделками, это не помешало туристам ежегодно приезжать в этот район в надежде увидеть мифическое чудовище.

Что такое Лох-несское чудовище

Слухи о странном существе, живущем в водах озера Лох-Несс, ходят уже несколько десятилетий, однако доказательств, подтверждающих эти утверждения, найдено мало.

Предположительный облик Лох-несского чудовища Фото: Shutterstock

Одно из первых наблюдений, которое, как полагают, и стало причиной современной лихорадки Несси, произошло 2 мая 1933 года.

В этот день газета Inverness Courier опубликовала статью о местной паре, которая утверждала, что видела "огромное животное, катающееся и ныряющее по поверхности".

Еще одно известное сообщение о наблюдении — фотография, сделанная в 1934 году полковником Робертом Кеннетом Уилсоном.

Позже один из участников, Крис Сперлинг, разоблачил это как мистификацию, признавшись на смертном одре, что фотографии были постановочными.

Самое знаменитое фото Несси, которое считается мистификацией

Считается, что первое зарегистрированное наблюдение за чудовищем произошло в 565 году нашей эры, когда ирландский миссионер Святой Колумба наткнулся на гигантского зверя в реке Несс. Настоятель Айонского монастыря писал, что "святой человек изгнал чудовище молитвой".

Но никто так и не дал удовлетворительного объяснения этим наблюдениям, хотя в 2019 году "эксперт по Несси" Стив Фелтхэм, который 24 года наблюдал за озером, заявил, что, по его мнению, на самом деле это был гигантский обыкновенный сом, обитающий в водах Балтийского и Каспийского морей в Европе.

Но интерес к Несси не угасает. О встречах с "чудовищем" заявляют многие туристы и местные жители, описывают существо с длинной шеей и щитки на хребте. Некоторые полагают, что Несси — это длинношеий плезиозавр, который каким-то образом выжил, когда все остальные динозавры вымерли.

Скептики полагают, что туристов пугает огромный осетр или вовсе затонувшие шотландские сосны, которые всплывают на поверхность и могут напоминать живое существо. И шутят, что шансы увидеть Лох-несское чудовище возрастают после нескольких порций шотландского виски.

Напомним, в сентябре исследователи озера Лох-Несс предположили, что в озере живет не одно чудовище, а два. И даже показали видео, подтверждающее их слова.