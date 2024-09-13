Двигались бок о бок: у Лох-Несского чудовища может быть брат-близнец, — СМИ (видео)

60-летний охотник за мифическим существом уже давно пытается поймать его, но в этот раз кадры с веб-камеры его удивили. Эоин О’Фаодхагейн уверен, что заметил сразу два одинаковых чудовища.

Related video

У мифического Лох-Несского чудовища может быть брат или сестра. Один из "охотников" за существом якобы сумел заснять пару. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Речь про 60-летнего Эоина О’Фаодхагейна, который наблюдал за озером Лох-Несс через веб-камеру на прошлой неделе, однако внезапно заметил в воде кое-что необычное. Он утверждает, что мог увидеть "ужасного близнеца" мифического монстра.

На поверхности он наблюдал за двумя огромными фигурами, которые двигались бок о бок, после чего соединились и исчезли.

"Я был поражен этим зрелищем, я не мог понять, какого размера оба волнореза и какой беспорядок они вызывают. Я ожидал увидеть две моторные лодки на поверхности, но ничего не было видно. Тогда я понял: за эти большие волны ответственны какие-то живые существа. Если это несси — что ж, тогда это два несси", — рассказал Эоин О’Фаодхагейн.

60-летний охотник не сомневается в том, что это были два Лох-Несских чудовища и это лучшее объяснение. Веб-камера установлена рядом с местным отелем на северном берегу озера и именно с ее помощью мужчина наблюдал за необычным явлением.

Эоин О’Фаодхагейн не первый раз наблюдает за происходящим в воде и в июле якобы уже видел монстра, но то, что случилось на прошлой неделе, крайне его удивило.

Напомним, 14 августа сообщалось, что на Лох-Нессе нашли новые "доказательства" существования чудовища и охотники якобы слышали биение сердца. Исследовательская группа в очередной раз осматривала акваторию озера в Шотландии и осталась в восторге от находки. При помощи специального устройства удалось услышать ритмичный пульс под водой.