Рухалися пліч-о-пліч: у Лох-Несського чудовиська може бути брат-близнюк, — ЗМІ (відео)

60-річний мисливець за міфічною істотою вже давно намагається спіймати її, але цього разу кадри з вебкамери його здивували. Еоін О'Фаодхагейн упевнений, що помітив одразу два однакових чудовиська.

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У міфічного Лох-Несського чудовиська може бути брат або сестра. Один із "мисливців" за істотою нібито зумів зняти пару. Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Ідеться про 60-річного Еоіна О'Фаодхагейна, який спостерігав за озером Лох-Несс через вебкамеру минулого тижня, проте раптово помітив у воді дещо незвичне. Він стверджує, що міг побачити "жахливого близнюка" міфічного монстра.

На поверхні він спостерігав за двома величезними фігурами, які рухалися пліч-о-пліч, після чого з'єдналися і зникли.

"Я був вражений цим видовищем, я не міг зрозуміти, якого розміру обидва хвилерізи і який безлад вони викликають. Я очікував побачити два моторні човни на поверхні, але нічого не було видно. Тоді я зрозумів: за ці великі хвилі відповідальні якісь живі істоти. Якщо це нессі — що ж, тоді це два нессі", — розповів Еоін О'Фаодхагейн.

60-річний мисливець не сумнівається в тому, що це були два Лох-Несських чудовиська і це найкраще пояснення. Вебкамеру встановлено поруч із місцевим готелем на північному березі озера і саме за її допомогою чоловік спостерігав за незвичайним явищем.

Еоін О'Фаодхагейн не вперше спостерігає за тим, що відбувається у воді, і в липні нібито вже бачив монстра, але те, що трапилося минулого тижня, вкрай його здивувало.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що на Лох-Нессе знайшли нові "докази" існування чудовиська і мисливці нібито чули биття серця. Дослідницька група вкотре оглядала акваторію озера в Шотландії і залишилася в захваті від знахідки. За допомогою спеціального пристрою вдалося почути ритмічний пульс під водою.